Primer Sorteo en Territorio de 2026 será en Dolores Hidalgo, Guanajuato.

La Lotería Nacional realizará su primer Sorteo en Territorio del 2026 en Dolores Hidalgo, Guanajuato, para celebrar el Centenario del Natalicio de José Alfredo Jiménez, uno de los compositores más emblemáticos de México y una figura esencial en la identidad musical del país.

Este homenaje se desarrolla en el marco del Sorteo Superior No. 2870 que se realizará el próximo viernes 30 de enero del presente año y estará encabezado por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón; la gobernadora del Estado de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y el presidente municipal de Dolores Hidalgo, Adrián Hernández Alejandri.

Este ejercicio de recorrer el territorio que lleva a cabo Lotería Nacional, atiende la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de “menos escritorio, más territorio” y el objetivo es acercar a la ciudadanía los 255 años de historia de la institución, pero principalmente llevar esta tradición a diferentes ciudades del país y compartir la experiencia de presenciar un sorteo en vivo.

Cabe señalar que en 2025, Lotería Nacional realizó esta misma dinámica, iniciando en Acapulco, Guerrero con los 90 años de la Quebrada. Además, llegó a la Secretaría de Economía para impulsar el proyecto “Hecho en México”; en la capital Poblana con el sorteo del 5 de Mayo; Chiapas, para distinguir a la Mujer Indígena con La Reina Roja; Oaxaca, que se realizó en el marco de la Guelaguetza; en el Palacio Postal de la capital del país se llevó a cabo el Sorteo México con M de Migrante; en Tlaxcala, para celebrar 500 años de su fundación; y en el Puerto de Veracruz para conmemorar 200 años de Independencia en el Mar.

Para el Sorteo Superior No. 2870, que celebra el Centenario del Natalicio de José Alfredo Jiménez, habrá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y consta de una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios. Los cachitos ya se encuentran a la venta en más de 11 mil puntos en toda la República mexicana y en miloteria.mx. El costo de un cachito es de 40 pesos, mientras que la serie completa se pueden adquirir por 800 pesos. El sorteo se transmitirá en vivo, en punto de las 20.00 horas, por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

Con esta emisión conmemorativa, Lotería Nacional honra los 100 años de un creador inmortal, cuya voz y poesía siguen vivas en el corazón de México, porque José Alfredo Jiménez no sólo escribió canciones, escribió el sentir de un país entero. A lo largo de su vida, el cantautor mexicano escribió más de 280 canciones registradas, entre ellas destacan: “El Rey”, “Si Nos Dejan”, “La Media Vuelta”, “Camino de Guanajuato”, “Paloma Querida” y “El Último Trago”, obras que forman parte del patrimonio cultural de México.

