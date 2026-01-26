Procesan a El Bótox; lo llevan al Altiplano

Un juez federal determinó vincular a proceso a César Alejandro “N”, alias El Bótox, por su probable participación en diversos delitos del fuero federal. El imputado fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Núm. 1 El Altiplano, en el Estado de México, donde permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, junto con El Bótox, también fueron vinculados a proceso Eder “N” y Esteban “N”, por su presunta participación en ilícitos graves. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) solicitó la medida tras presentar ante el juez los elementos de prueba recabados.

El Dato: El traslado del Bótox se realizó bajo un esquema de seguridad reforzado, pues durante la audiencia inicial el juez solicitó el acompañamiento de fuerzas federales por riesgo de fuga.

Según las autoridades, César Alejandro “N” y Eder “N” son investigados por delincuencia organizada, delitos contra la salud, extorsión, homicidio y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. En tanto, Esteban “N” enfrenta cargos por delitos relacionados con armas de fuego y narcóticos.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Nueva organización de jueces

El Bótox es identificado por instancias de seguridad como el supuesto líder de la célula criminal Los Blancos de Troya, con fuerte presencia en la región de Tierra Caliente, Michoacán. Se le atribuye la operación de una red dedicada a la extorsión y al control de mercados agrícolas, especialmente el de limón amarillo en varios municipios de la entidad.

Durante la audiencia inicial, realizada de forma virtual desde las instalaciones de la FEMDO en la Ciudad de México, se fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria del caso.

Autoridades de seguridad han señalado a César Alejandro “N” como un generador de violencia en la región, con al menos siete órdenes de aprehensión pendientes por delitos como homicidio, extorsión agravada y tentativa de homicidio, incluyendo el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo en octubre de 2025.

Antes de su vinculación a proceso, El Bótox fue detenido en un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales en Michoacán, tras lo cual fue trasladado a la Ciudad de México para su presentación ante autoridades federales.

Tras su captura, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que el Gabinete de Seguridad mantuvo comunicación permanente con el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, para dar seguimiento al proceso en su contra.

La detención del presunto líder de Los Blancos de Troya y uno de los principales generadores de violencia en la región de Tierra Caliente provocó bloqueos carreteros en distintos puntos del estado, particularmente en las rutas Apatzingán–Aguililla y Apatzingán–Tepalcatepec, así como en accesos a comunidades de Apatzingán y Buenavista Tomatlán.

Luego de su aprehensión, César Alejandro “N” fue trasladado vía aérea a un penal federal, donde quedó a disposición de un juez por los delitos de extorsión agravada y homicidio calificado, mientras autoridades mantuvieron vigilancia en la región.

La caída de El Bótox representó el segundo golpe reciente a la cúpula de Los Blancos de Troya, uno de los grupos criminales con mayor presencia en el centro de Michoacán.

Un mes antes, el 17 de diciembre, el secretario Omar García Harfuch había informado la detención de tres presuntos integrantes de la célula acusados de operar drones y explosivos en Apatzingán para presionar a productores de limón mediante el cobro de extorsiones.