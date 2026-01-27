Sheinbaum compara ingresos de nueva SCJN con antiguos ministros: ‘se acabaron los privilegios’

Claudia Sheinbaum comparó sueldos y beneficios de la actual SCJN frente a los de la anterior conformación.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una comparación entre los ingresos y apoyos que reciben los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frente a la anterior conformación, y destacó que estos reflejan que, efectivamente, “se acabaron los privilegios”.

Durante la Conferencia del Pueblo, la mandataria federal presentó un cuadro comparativo entre los sueldos mensuales y beneficios de los ministros que ocupan actualmente el cargo, y los comparó con las cifras de quienes conformaban la Suprema Corte antes de la elección judicial del año pasado.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ı Foto: Cuartoscuro

Así, destacó que, en 2026, las y los ministros de la actual conformación de la SCJN perciben un sueldo mensual bruto de 186 mil 485.77 pesos, lo cual representa una disminución de casi 111 mil pesos, comparado con los 297 mil 403.77 pesos que recibían de sueldo bruto al mes los antiguos ministros.

No decían nada antes de lo que ganaban cada ministro y cada ministra. Además, el asunto es todo lo demás que tenían. Hay que acordarse. Claudia Sheinbaum, presidenta de México



La titular del Ejecutivo federal presentó otros ejemplos sobre la disminución de gastos en la actual conformación de la Suprema Corte, como los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizado, que, explicó, pasaron de 36 mil y 523 mil pesos, respectivamente, a cero pesos cada uno.

Tabla comparativa presentada en la Conferencia del Pueblo. ı Foto: Captura de pantalla

En el mismo sentido, destacó que el estímulo de antigüedad pasó de 42 mil 681 pesos a cero pesos para la actual conformación de la Corte.

Asimismo, presentó una lista de más de 50 apoyos de atención para los ministros que han sido cancelados por considerarse no indispensables.

Entre ellos, se encuentra la contratación de servicios de telefonía, compra de alimentos a domicilio, reserva de mesa en restaurantes, trámites bancarios, apoyo hospitalario para familiares no directos, mantenimiento de jardín, entre otros.

Sheinbaum presentó listado de apoyos de atención a las y los ministros que fueron cancelados para la nueva conformación. ı Foto: Cuartoscuro

Sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte Claudia Sheinbaum, presidenta de México



La presentación de la presidenta ocurre días después de una controversia que involucró a los ministros de la SCJN, después de que aprobaran la compra de nueve vehículos blindados por más de dos millones de pesos por unidad.

El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, aclaró que la adquisición de estas unidades fue por motivos de seguridad. Enfatizó que no se contradijo la austeridad, pues, explicó, el precio de los automóviles se negoció. Además, reiteró que se buscará reubicar las unidades a otras personas juzgadoras.

