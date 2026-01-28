Aceleran fin de químicos dañinos

MÉXICO ACELERÓ de manera oficial la política de restricción del uso en el país de hidroclorofluorocarbonos (HCFC), sustancias que agotan la capa de ozono, con el horizonte de eliminarlo por completo en 2030.

Un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció nuevos plazos para la reducción y eliminación del uso de esas sustancias.

Los hidroclorofluorocarbonos han sido utilizados en los sectores de la refrigeración y el aire acondicionado, en espumas de poliuretano, en extintores de incendios, como propelentes en aerosoles, fumigantes agrícolas y solventes.

Éstos son controlados por el Protocolo de Montreal, acuerdo ambiental establecido en 1987 con el objetivo de eliminar el consumo de las sustancias que dañan la capa de ozono, que protege la vida del planeta de las radiaciones solares nocivas.

“Los HCFC son las últimas sustancias agotadoras de la capa de ozono que se consumen en México y su eliminación total se concretará el 1 de enero de 2030”, destacó la Semarnat.

El Gobierno informó que se han instrumentado más de 170 proyectos demostrativos, de asesoría técnica, capacitación, de inversión y de reconversión industrial para eliminar el consumo de las sustancias que dañan la capa de ozono.

2030 Año límite para poner fin a algunas sustancias

Gracias a ese instrumento internacional, indicó, se estima que la recuperación total de la capa de ozono podría alcanzarse en el año 2060.

“México es un protagonista muy reconocido dentro del Protocolo de Montreal debido al cumplimiento puntual de los compromisos adquiridos para eliminar las sustancias que dañan la capa de ozono”, señaló la dependencia federal.