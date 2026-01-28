Formalizan a Ibarra como titular del CIDE

Lucero Ibarra Rojas fue presentada por la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secithi), Rosaura Ruiz, como la nueva directora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), luego de que el ahora exdirector, José Antonio Romero Tellaeche, fuera removido del cargo.

La presentación fue realizada este martes ante el consejo directivo, es decir, el máximo órgano de gobierno de la institución educativa.

El Dato: Desde el nombramiento de Romero Tellaeche, los alumnos del CIDE exigieron su destitución; acusaron que la designación fue una decisión unilateral del entonces Conacyt.

A través de una breve tarjeta informativa difundida para reportar el nombramiento, se enfatizó que la nueva directiva ya asumió el control desde la oficina central. Subrayó que uno de los compromisos establecidos al frente de este ente académico es el de desempeñar las responsabilidades en cercanía con su comunidad.

“Ante los consejeros del CIDE, los doctores Lorenzo Meyer, Felipe Ávila, Gerardo Esquivel y la maestra Lorena Rodríguez, la directora Lucero Ibarra, quien ya ocupa la oficina de la dirección general del CIDE, se comprometió a conducir a la institución privilegiando el diálogo con la comunidad”, dijo.

Hacia la noche se dio a conocer que Romero Tellaeche acudió a instancias judiciales para presentar un amparo indirecto ante un juez de la Ciudad de México.

Como argumento, señaló que su remoción no fue sometida al proceso que las normas vigentes indicaban que se habría de seguir, como lo es haber puesto a consideración de algún órgano técnico que forme parte del CIDE.

El nombramiento de Ibarra Rojas fue anunciado el lunes, tras lo cual Romero Tellaeche emitió un oficio de inconformidad con la decisión tomada por la Secretaría de Ciencias, advirtiendo que no se retiraría del cargo hasta que su destitución fuera conforme al proceso.

“En tanto no se actualice alguno de los supuestos previstos en la ley ni se desarrolle el procedimiento correspondiente en los términos señalados, la persona titular de la Dirección General conserva plenamente sus atribuciones legales y estatutarias, así como la responsabilidad de continuar ejerciendo el cargo en beneficio de la institución y del interés público que el CIDE tiene encomendado”, argumentó.

Explicó que la legislación vigente indica que, para remover de un cargo a alguien, primero se deben presentar pruebas fehacientes de los señalamientos en los que se basa la decisión.

Subrayó que se debe procurar el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho de audiencia a la persona señalada, lo cual deberá proceder ante el Órgano de Gobierno que habrá de ser convocado de manera debida y en cuyo orden del día se establezca un punto específico para discutir la remoción solicitada.

“Con base en lo anterior, reitero mi plena disposición a seguir desempeñando las funciones que me han sido conferidas, con estricto apego al marco jurídico aplicable, a los principios de la realidad, institucionalidad y responsabilidad pública, y al respeto irrestricto de las decisiones que, en su caso, adopte este órgano de gobierno con forma de derecho”, sostuvo.

En cuentas de redes sociales se aseguró que, en las últimas horas, el exdirector del CIDE no se retiró de la institución y se mantuvo al interior de un cubículo dentro de la institución.

El exdirector inconforme llegó al cargo en 2021, cuando la hoy Secretaría era el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología bajo la titularidad de María Elena Álvarez-Buylla. Pero en los meses subsecuentes estalló una movilización de la comunidad que lo acusaba de acoso, violencia, plagio y gestión anómala de los recursos del CIDE.