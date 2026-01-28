IMSS alcanza 83% de aplicación de vacuna contra influenza: Zoé Robledo

A diez semanas de que concluya la temporada invernal, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha aplicado 11 millones 566 mil 118 vacunas contra influenza, lo que representa un 83 por ciento de la meta establecida para la campaña 2025–2026, informó el director general del organismo, Zoé Robledo.

El funcionario destacó la importancia histórica de la vacunación al señalar que, de acuerdo con un estudio publicado en 2024 por la revista The Lancet, desde 1974 las vacunas han evitado alrededor de 154 millones de muertes en el mundo, principalmente en niñas y niños menores de cinco años.

“Las vacunas han sido el gran protector de la vida y sobre todo en la población menor de cinco años; esto significa seis vidas salvadas por cada minuto”, enfatizó.

Robledo subrayó el compromiso del Seguro Social con la prevención de enfermedades respiratorias durante la temporada invernal e informó que, además de la inmunización contra influenza, se han aplicado 3 millones 165 mil vacunas contra COVID-19, lo que representa un avance del 71 por ciento de la meta, así como un millón 180 mil vacunas contra neumococo, equivalente al 64 por ciento de lo programado.

El titular del IMSS recordó que aún restan diez semanas de la temporada invernal, por lo que hizo un llamado a la población a acudir a vacunarse en los centros de vacunación y Unidades de Medicina Familiar (UMF).

“Esto siempre nos ayuda a protegernos en la temporada, sobre todo ahora que los fríos han incrementado y que las clases han vuelto”, señaló.

Indicó que el Seguro Social ha instalado módulos de vacunación en todas las UMF, así como puestos itinerantes en centros comerciales, plazas públicas y parques, e incluso en eventos masivos como la Feria de León, Guanajuato, con el objetivo de facilitar el acceso a las dosis.

“Recuerden: la vacunación salva vidas, eviten complicaciones”, concluyó.

Imagen ilustrativa de una vacuna ı Foto: Especial

