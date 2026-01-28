Infonavit entrega primeras viviendas del programa Vivienda para el Bienestar

Durante la Mañanera del Pueblo, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) entregó las primeras viviendas del programa Vivienda para el Bienestar en el estado de Yucatán, como parte de la estrategia federal impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar el acceso a una vivienda digna a trabajadores de menores ingresos.

El acto fue encabezado por el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, quien se enlazó desde Mérida, Yucatán, acompañado por la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, así como por el gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena.

La entrega se realizó en el fraccionamiento San Marcos, donde se otorgaron las primeras 64 viviendas a derechohabientes.

De acuerdo con la información oficial, las viviendas están dirigidas a trabajadoras y trabajadores con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos. Estas 64 casas forman parte de un total de 2 mil 600 viviendas que se construirán en dicho desarrollo habitacional. A partir de esta primera etapa, el Infonavit prevé la entrega mensual de 134 viviendas.

Las casas cuentan con una superficie mínima de 60 metros cuadrados, una altura de 2.7 metros, cocina, dos recámaras, sala-comedor, baño completo y área de servicio. El costo promedio de cada vivienda es de 600 mil pesos, cifra que, de acuerdo con el instituto, se encuentra muy por debajo del valor del mercado inmobiliario.

En el caso específico de Yucatán, el Infonavit informó que existen proyectos para la construcción de 33 mil viviendas, de las cuales 13 mil ya se encuentran en proceso de edificación. Además, a lo largo de 2026 se contratarán 20 mil 500 viviendas adicionales, lo que permitirá que durante este año se haya iniciado la construcción del 80 por ciento de las viviendas contempladas en la meta sexenal.

Asimismo, se destacó el respaldo de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). El Infonavit invitó a las empresas constructoras a integrarse al programa mediante un proceso de contratación ágil, el cual ya suma 660 proyectos de más de 400 empresas, con un potencial de 700 mil viviendas.

En ese sentido compartió el listado de más de 300 municipios donde aún se requiere oferta de suelo para la construcción de vivienda.

Finalmente, el instituto reiteró que la vivienda es un derecho y no una mercancía, y subrayó que las familias beneficiadas comienzan a cumplir el objetivo de acceder a un hogar propio.

