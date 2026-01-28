Juez frena detención de exmarino Fernando Farías por huachicol fiscal

Un juez Octavo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México concedió una suspensión definitiva a Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina señalado por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.

Esta medida legal impide su detención de manera inmediata, aunque no absuelve los cargos en su contra .

La orden de aprehensión fue emitida el 5 de noviembre de 2025 en el marco de la causa penal 325/2025, por una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.

Según el amparo, si Fernando Farías Laguna es detenido, debe quedar bajo la jurisdicción del juzgado que otorgó la suspensión para efectos de libertad y continuidad del proceso.

Fernando Farías Laguna y su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, fueron señalados por presuntamente encabezar una red criminal dedicada al contrabando de hidrocarburos, conocida como huachicol fiscal . Según la investigación, la organización habría facilitado el ingreso de buques con combustibles a aduanas bajo control naval.

Ambos, sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán fueron dados de baja de la Marina el 18 de diciembre de 2025 tras el inicio del proceso penal. Manuel Roberto se encuentra detenido y vinculado a proceso, mientras que Fernando, hasta ahora, ha logrado recursos legales que han impedido su captura .

