Morena, PT y PVEM se declaran ‘más fuertes que nunca’ hacia 2027

Dirigentes nacionales de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) firmaron una declaración conjunta para fortalecer su alianza política, en la que refrendaron su compromiso de mantener la coalición y consolidar el proyecto de la llamada Cuarta Transformación rumbo al proceso electoral de 2027.

Durante el acto, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que la coalición oficialista se encuentra “más fuerte que nunca” y desestimó a la oposición.

“La oposición, que no tiene proyecto ni agenda, se frota las manos, pero esta alianza Morena-PT-Verde está más fuerte que nunca rumbo a 2027”, afirmó.

Morena, PT y PVEM apuestan por continuidad de la Cuarta Transformación ı Foto: Redes sociales

Alcalde recordó que la alianza se consolidó desde hace varios años con el objetivo de transformar al país y destacó los triunfos electorales de 2018, con Andrés Manuel López Obrador, y de 2024, con la presidenta Claudia Sheinbaum, así como la obtención de una mayoría calificada en el Congreso.

Señaló que entre los principales logros de esta etapa se encuentra la elevación a rango constitucional de los programas sociales.

“Lo que antes eran programas de bienestar hoy son derechos reconocidos en la Constitución: la pensión para adultos mayores, la pensión para personas con discapacidad, las becas y el apoyo a jóvenes”, subrayó.

También mencionó reformas como el fortalecimiento de Pemex y la CFE como empresas productivas del Estado, el reconocimiento de los pueblos indígenas, la igualdad sustantiva y el avance en el reconocimiento constitucional de los derechos de las mujeres.

En la declaración leída ante medios, los partidos expresaron su decisión de “mantener, fortalecer y profundizar la coalición” para garantizar la continuidad del proyecto de transformación “por un país más justo, democrático, igualitario e incluyente”.

La dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón, afirmó que la presidenta debe contar con el respaldo de la ciudadanía.

“La presidenta tiene que verse apoyada por todos los mexicanos; es la única manera en que va a poder sacar al país adelante frente a los problemas internos y externos. Presidenta, cuente con nosotros, estamos con usted”, expresó.

Por su parte, el coordinador nacional del PT, Alberto Anaya, sostuvo que la transformación del país es un proceso de largo plazo, tras décadas de modelo neoliberal.

“Ese andamiaje construido en 36 años no se puede desmantelar en solo seis. Esta transformación es una tarea de 24 o 30 años para consolidar una nueva República”, señaló.

Anaya planteó que el proyecto debe fortalecer un gobierno nacionalista y popular, impulsar educación, salud, ciencia y tecnología, además de mantener una política exterior basada en la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, como lo establece la Constitución.

“Quien quiera ver fisuras o pensar que la coalición se va a desmoronar, está equivocado: está más sólida que nunca apoyando a la presidenta Claudia”, concluyó.

MSL