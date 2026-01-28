Sheinbaum sostiene reunión clave con directores ejecutivos de la industria automotriz de México.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión con distintos directores ejecutivos de la industria automotriz del país, con el fin de estructurar un plan integral.

La titular del Ejecutivo federal detalló que dicho objetivo se realiza con una comisión intersecretarial.

“En Palacio Nacional encabezamos la reunión con directores ejecutivos de la industria automotriz en México, que aporta 4.5 por ciento al Producto Interno Bruto. Con una comisión intersecretarial, avanzamos hacia un plan integral”, escribió la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En Palacio Nacional encabezamos la reunión con directores ejecutivos de la industria automotriz en México, que aporta 4.5 por ciento al producto interno bruto.



Con una comisión intersecretarial, avanzamos hacia un plan integral. pic.twitter.com/5hldxSjBIL — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 29, 2026

¿Por qué fue una reunión clave?

El encuentro ocurrió en el marco del anuncio sobre el comienzo de conversaciones formales ante posibles “reformas estructurales y estratégicas” y de cara a la negociación del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La fecha para revisar el tratado comercial fue fijada para el próximo 1 de junio del presente año. En tanto las conversaciones formales no se informó fecha, pero se centrarán en sectores estratégicos como el automotriz

“Estuvimos conversando sobre aranceles, la sección 232, cómo está evolucionando la industria automotriz y los temas relativos a la exportación e importación entre Estados Unidos y México. También hablamos sobre minerales críticos y la seguridad de las cadenas de suministro. Son de los temas que hoy conversamos y pienso que fue muy buena reunión para empezar el año”, puntualizó más temprano, Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

La industria automotriz tuvo en año 2025 marcado por los aranceles impuesto por el presidente Donald Trump. En este sentido, México busca blindar el sector con diferentes políticas.

La fuerte dependencia de este motor económico (4.5% del PIB) motivó al Gobierno Federal a situar a la industria en el corazón del Plan México.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR