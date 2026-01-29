Baja la compra de boletos del Tren Maya

En octubre de 2025, la empresa Tren Maya S.A. de C.V. vendió 7 mil 264 boletos en sus estaciones, la cifra representa el volumen más bajo en ventas prácticamente desde que el sistema de transporte turístico que recorre la Península de Yucatán empezó a operar, desde diciembre de 2023.

De acuerdo con la plataforma de Datos Abiertos del Gobierno de México, los poco más de 7 mil boletos vendidos en la última fecha de corte registrada contrastan con el pico histórico de ventas del Tren Maya, que se reportó en julio de 2025, con 83 mil 948 boletos vendidos en sus estaciones.

Según los datos públicos, no se había registrado un nivel tan bajo de ventas desde que comenzó a operar el Tren Maya, con un arranque de 6 mil 969 boletos adquiridos en sus puntos de venta.

El Dato: Flix opera en 44 países, incluido México, y una red global que conecta a miles de destinos, por lo que esta alianza fortalece la visibilidad global del Tren Maya en el mundo.

Desde el Gobierno federal ya hay señales para incentivar la compra de boletos en los mercados extranjeros.

En el marco de la Feria Internacional de Turismo, que se llevó a cabo en Madrid, España, la secretaria de Turismo federal (Sectur), Josefina Rodríguez, anunció el inicio de la venta digital de boletos del Tren Maya a través de la plataforma europea líder Flix, lo que facilitará la compra desde mercados internacionales, especialmente europeos, y permitirá fortalecer la movilidad turística en el sureste, así como potenciar a México como un destino turístico competitivo y accesible.

Durante el anuncio, las autoridades de Sectur realizaron una demostración en tiempo real de la compra del primer boleto. Josefina Rodríguez recordó a los empresarios del sector turístico reunidos en Madrid que el Tren Maya se consolida como un motor de desarrollo regional, conservación patrimonial y diversificación de rutas turísticas, con mil 554 kilómetros de recorrido, 34 estaciones y operación en los cinco estados del Mundo Maya mexicano (Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.), al sumar casi dos millones de pasajeros acumulados entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025.

2 millones de pasajeros se han transportado en el Tren Maya de 2023 a 2025

Pero el plan para robustecer la afluencia de pasajeros al proyecto insignia de la 4T se encaminó, desde meses atrás, debido a que desde el inicio de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum se han lanzado paquetes turísticos durante las vacaciones invernales, Semana Santa y en el verano.

La estrategia ha incluido ofertas que no sólo promocionan el uso del Tren Maya sino también vuelos realizados desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como hospedajes dentro de los hoteles Mundo Maya y recorridos por zonas turísticas al sureste del país.

El pasado 4 de diciembre, el director general del Tren Maya, Óscar Lozano Águila, reportó que se había cumplido el objetivo de movilizar a un millón 200 mil personas por ese medio de transporte, sólo en lo que iba de 2026, y estimó que el año cerraría con un millón 383 mil pasajeros. Ambas cifras rebasan la meta del millón que estableció el gobierno a inicios de año, el 23 de enero.

En el último informe trimestral del avance financiero de los programas presupuestarios, con corte a septiembre de 2025, se observa que el Tren Maya ejerció por debajo de lo programado el monto asignado a gastar para dicho periodo.

Los apuntes indican que para el mes mencionado tenía autorizado un gasto por 32 mil 74 millones, de los cuales sólo ejerció 13 mil 819 millones.