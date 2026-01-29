IMSS refuerza prevención y autocuidado con plataformas digitales gratuitas abiertas a toda la población

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fortaleció su estrategia de transformación digital en salud con el impulso de plataformas gratuitas orientadas a la prevención de enfermedades y al fomento del autocuidado, herramientas disponibles para toda la población, sin importar su condición de derechohabiencia.

Entre los desarrollos más relevantes destaca CHKT en Línea, una plataforma accesible mediante aplicación móvil y portal web, que permite realizar evaluaciones personalizadas de riesgo para detectar de forma temprana enfermedades crónicas y distintos tipos de cáncer.

El objetivo de esta herramienta es captar a personas que no acuden regularmente a las Unidades de Medicina Familiar y motivarlas a adoptar acciones preventivas. A través de cuestionarios digitales, la plataforma evalúa el riesgo individual de padecer diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, cáncer de mama, cáncer de próstata y cáncer de colon y recto, padecimientos que representan algunas de las mayores cargas de enfermedad en el país.

El desarrollo de CHKT en Línea se ha implementado de manera progresiva. En 2017 inició con la evaluación de riesgo para diabetes e hipertensión; en 2018 se añadieron los módulos de cáncer de mama y próstata; en 2019 se incorporó el de cáncer colorrectal. Ese mismo año se liberó una fase dirigida a adolescentes de 15 a 19 años, quienes pueden valorar riesgos relacionados con estado nutricional, alimentación, actividad física, depresión, ansiedad, tabaquismo, consumo de alcohol y otras sustancias.

El IMSS señaló que la consolidación de esta plataforma responde a la necesidad de identificar oportunamente a población en riesgo y fortalecer la cultura del autocuidado mediante soluciones digitales rápidas, accesibles y basadas en evidencia.

De forma complementaria, el Instituto ha reforzado la difusión de contenidos preventivos a través de su Portal Institucional, donde concentra recursos digitales dirigidos a promover estilos de vida saludables y facilitar el acceso a información confiable.

Entre los materiales disponibles se encuentran:

Calendario de Promoción de la Salud PrevenIMSS, con consejos diarios y efemérides nacionales e internacionales para fomentar la atención integral en todas las edades.

Infografías de salud, que explican de forma visual y sencilla padecimientos, tratamientos y medidas preventivas.

Guía para el Cuidado de la Salud PrevenIMSS Familiar, documento interactivo con recomendaciones para los cinco grupos etarios, disponible en línea y mediante códigos QR.

Guía Técnica “Fundamentos para la Orientación de la Actividad Física”, con recomendaciones prácticas para realizar ejercicio seguro y acorde a las características de cada persona.

Estas herramientas digitales han permitido ampliar el alcance de las acciones de promoción de la salud a nivel nacional, al facilitar que millones de personas accedan a información actualizada y útil para mejorar su bienestar y el de sus familias.

Con estas acciones, el IMSS reafirma su apuesta por integrar la innovación tecnológica en la atención preventiva, fortalecer la detección temprana de enfermedades crónicas y consolidarse como referente nacional en salud pública y transformación digital.

