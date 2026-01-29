SCJN lanza Sistema de Investigación Comunitaria para incorporar Derecho indígena a sus fallos

Sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 28 de enero de 2026.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó el Sistema de Investigación Comunitaria (SIC), una iniciativa sin precedentes que reconoce los saberes jurídicos de pueblos indígenas y afromexicanos como conocimiento legítimo y busca que incidan directamente en las resoluciones judiciales del máximo tribunal del país.

“Es la hora de los pueblos, es la hora del pueblo de México. En particular de los pueblos indígenas y afromexicanos, pero en general del pueblo de México”, afirmó el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz durante la presentación del proyecto, realizada en lengua mixteca y español.

El SIC forma parte del Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos (CECSJ) y representa un cambio profundo en la comprensión del derecho en México, al reconocer que existen más de 16 mil sistemas normativos válidos y vigentes en el país tras la reforma constitucional de 2024.

El ministro presidente destacó que la investigación aplicada del sistema tendrá como objetivo central impactar en las sentencias, no limitarse a la producción académica.

“La idea no es hacer investigación y producir libros. Si no logramos publicar un libro, que no es la meta, también hay que publicar, pero sí logramos impactar en las resoluciones, sí logramos nutrir de información a los ministros y ministras, habremos ganado bastante”, explicó Aguilar Ortiz.

El director general del CECSJ, Orlando Aragón Andrade, subrayó que “entendiendo que el fenómeno jurídico se conforma por una pluralidad de justicias y de derechos, es necesario construir puentes de diálogo y entendimiento que nos permitan aspirar a una sociedad más democrática y, por supuesto, a una Suprema Corte más incluyente”.

Una de las innovaciones más significativas es que los criterios jurídicos de las comunidades se integrarán al Semanario Judicial de la Federación.

José Hernández Hernández, secretario general de la Presidencia de la SCJN, ejemplificó: “Cuando una autoridad quiera consultar alguna temática ya incorporada en ese apartado del Semanario Judicial de la Federación, simplemente tendrá que dar un clic y podrá ver cuál es el criterio que asumió la comunidad de Hueycuatitla de Benito Juárez, Veracruz, a través de su consejo de ancianos”.

El ministro presidente fue enfático al señalar la histórica desvalorización del conocimiento indígena: “Todo lo que venga de pueblos indígenas nace no en el plano más bajo, sino todavía en sentido negativo. Si es una norma producida por el Estado, es derecho; pero si lo produce la comunidad, son usos y costumbres”, denunció.

Con este sistema, agregó, “vamos a resignificar el conocimiento, vamos a resignificar el trabajo. El aporte de ustedes va a tener la misma importancia que cualquiera que pueda hacer un libro con todos los requisitos y también ustedes van a poder hacer un libro”.

El proyecto arranca con investigadores comunitarios de pueblos indígenas y afromexicanos, entre ellos Palmira Flores García, de San Luis Potosí, y Sael Silva Cisneros, de Guerrero, pero podría expandirse a otros sectores tradicionalmente excluidos como campesinos, trabajadores y mujeres.

