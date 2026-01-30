Ataca crimen otra vez restaurante-bar El Calamar en Veracruz

Un comando motorizado lanzó ayer bombas molotov contra el restaurante-palapa El Calamar, ubicado en el malecón costero de Coatzacoalcos, Veracruz, provocando un incendio que consumió por completo el establecimiento. El ataque no dejó personas lesionadas, pero sí pérdidas materiales totales en este conocido negocio de la zona.

El Dato: La Mafia Veracruzana estaría relacionada con múltiples hechos violentos, como el asesinato de Irma Hernández Cruz, taxista que fue secuestrada a mitad del año pasado.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 13:40 horas, dos sujetos que circulaban en motocicleta arribaron al restaurante situado entre las calles José Luis Cuevas y avenida Las Palmas, en la colonia Paraíso.

Se reportó que en el lugar de los hechos fue dejada una manta con amenazas en la que supuestamente, el grupo delictivo La Mafia Veracruzana se atribuye el ataque y lanza amenazas no sólo a los dueños del restaurante, sino a otros establecimientos, supuestamente apoyados por un bando rival al que identifica como Lacras Charras.

Según reportes periodísticos, debido a la construcción de la palapa con materiales altamente inflamables como palma y madera, el fuego se propagó de inmediato y consumió en su totalidad la estructura, lo que generó una columna de humo visible desde diversos puntos de la ciudad. Trabajadores y comensales evacuaron el lugar sin que se reportaran víctimas o lesionados.

Se informó que al sitio acudieron cuerpos de emergencia, entre ellos Protección Civil, Bomberos y agrupaciones voluntarias, quienes trabajaron por más de una hora para sofocar las llamas y enfriar los restos del inmueble.

Trabajadores y clientes que se encontraban en el lugar tuvieron que evacuarlo y dieron aviso inmediato a las autoridades y a los bomberos.

“Fue pérdida total; la palapa agarró fuego, todos sabemos que es un material que se consume muy rápido; sin embargo, los bomberos ya están trabajando para liquidar en un 100 por ciento el incendio. Al momento no tenemos daños en las personas, sin embargo, está el personal de atención prehospitalaria en caso de que sea necesario”, dio a conocer David Esponda Cruz, titular de Protección Civil municipal.

En tanto, la zona fue acordonada por un fuerte dispositivo de seguridad conformado por elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las policías estatal y municipal, mientras agentes ministeriales recababan indicios y retiraban la manta con mensajes intimidatorios.

Este ataque representa la segunda vez en menos de dos años que El Calamar sufre un siniestro importante. La madrugada del 16 de mayo de 2024, la palapa también se incendió en circunstancias que en su momento se atribuyeron a un cortocircuito, aunque el fuego igualmente consumió gran parte del establecimiento y obligó a evacuar a decenas de clientes y trabajadores sin que se registraran lesionados.

Cabe recordar que en aquella ocasión las autoridades de Protección Civil y Bomberos lograron controlar el incendio después de casi una hora de labores.

Este atentado se da en un contexto de alza en ataques a establecimientos, principalmente incendios en negocios que se resisten al pago de derecho de piso.