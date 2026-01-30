Operaban en Tultitlán y Coacalco

Caen 11 presuntos generadores de violencia en Edomex, entre ellos 2 policías municipales

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que se detuvo a 11 personas en Edomex, vinculadas con al menos 16 homicidios y con venta de droga; dos eran policías de Tultitlán

Detienen a 11 presuntos delincuentes en Edomex. Foto: RawPixel
Detienen a 11 presuntos delincuentes en Edomex. Foto: RawPixel
Por:
Tania Gómez
·
Arturo Meléndez

Autoridades federales y estatales detuvieron a 11 presuntos generadores de violencia que operaban en el Estado de México, vinculados con delitos de homicidio y distribución de droga, entre ellos a dos policías municipales de Tultitlán.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien detalló que los 11 detenidos están vinculados a diferentes episodios de violencia en los municipios de Tultitlán y Coacalco, entre ellos 16 homicidios.

El titular de la SSPC destacó que los detenidos están vinculados con bandas delictivas identificadas como “Lobo”, “Monas” y “Los Portales”.

También, precisó que, entre los aprehendidos se encuentran Lucio “N” y Enrique “N”, elementos de la Policía Municipal de Tultitlán.

En el Estado de México, mediante labores de inteligencia e investigación, las instituciones del @GabSeguridadMX, en coordinación con la @FiscaliaEdomex y @SS_Edomex, detuvieron a 11 personas que operaban con alto nivel de violencia en Tultitlán y Coacalco, vinculadas con al menos 16 homicidios, además de participar en la venta y distribución de droga.
Omar García Harfuch, titular de la SSPC

Hasta el momento, no se ha dado más información sobre el operativo que llevó a la detención, ni los detalles específicos sobre los presuntos hechos delictivos con los que se relaciona a las personas aprehendidas.

Se espera que la SSPC brinde más información de esta captura a lo largo del día, a través de sus canales oficiales.

Seguiremos operando de manera coordinada con las entidades federativas para evitar la impunidad y fortalecer la seguridad de la población.
Omar García Harfuch, titular de la SSPC

