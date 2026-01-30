Célula de Los Chapitos, detrás de ataque a legisladores de MC en Sinaloa: Omar García Harfuch

Una célula del grupo criminal identificado como Los Chapitos es señalada como la responsable del ataque cometido esta semana en contra de dos diputados locales de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El funcionario adelantó durante la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum que el Gabinete de Seguridad federal ya se encuentra a cargo de la indagatoria del atentado que sufrieron el miércoles, el dirigente estatal del partido naranja, Sergio Torres, y la diputada Elizabeth Montoya.

Sergio Torres y Elizabeth Montoya fueron emboscados por sujetos armados que abrieron fuego en su contra, lo que les provocó lesiones por las que fueron trasladados a un hospital en donde su estado de salud fue reportado como delicado. Este jueves, los reportes médicos hablaron de una pérdida ocular para la legisladora y daños que siguen bajo supervisión médica para el emecista.

“Sí, de eso vamos a informar pronto. Tenemos avances, la investigación la estamos trabajando directamente en el Gabinete de Seguridad de las instituciones del Gobierno Federal. (Tuvo que ver) con una célula de Los Chapitos y vamos a dar a conocer avances pronto”, declaró el secretario Omar García Harfuch.

Sin dar más detalles, Omar García Harfuch mencionó que el hospital en el que ambos reciben atención se encuentra bajo resguardo.

Respecto al secuestro por el cual diez mineros se encuentran desaparecidos desde la semana pasada en Sinaloa, subrayó en un mensaje a las familias que no se detendrán las labores de búsqueda.

“Esto ocurrió el 24 de enero, como sabemos. Primero decirle a las familias de las víctimas que todo el Gabinete de Seguridad, por instrucciones de la Presidenta, no vamos a parar en su búsqueda. Estamos en búsqueda todas las instituciones del Gabinete de Seguridad y ya estamos participando también en la investigación”, dijo Omar García Harfuch.

Omar García Harfuch dijo que no hay un número específico de elementos destinados a este operativo, pero que en el participan miembros de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

Aunque Omar García Harfuch dijo que hasta el momento no se ha establecido contacto con la empresa canadiense para la que estos mineros trabajaban, aseguró que hasta ahora no se tiene conocimiento de que ya hubiera recibido amenazas, según los primeros reportes.

Omar García Harfuch refirió que en la zona donde ocurrió el plagio de estas personas también opera una célula de Los Chapitos.

“Lo que tenemos es que no había habido una amenaza, en los primeros reportes que tenemos, no había habido ni amenazas ni una afectación a los a los trabajadores de de esta empresa. Ahí en esta área opera una célula de Los Chapitos. Tenemos identificado uno de los líderes que opera en la zona y también estamos en su busca”, declaró Omar García Harfuch.

