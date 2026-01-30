MC, 3er. partido con más ataques a funcionarios municipales

LLEGADA de uno de los contingentes castrenses, ayer, a Sinaloa.

Del 2018 al 2025 se reportaron 70 ataques contra funcionarios militantes del partido Movimiento Ciudadano, es decir en promedio nueve por año, lo cual convierte al instituto político como el tercer partido con más agresiones.

De acuerdo con estadísticas de la organización Data Cívica, el año pasado los funcionarios militantes del movimiento naranja registraron 10 ataques, 233 por ciento más que en el 2018, cuando ocurrieron tres.

Además, en 2025 los funcionarios militantes del movimiento naranja registraron 10 ataques, con lo cual se convirtió en el tercer año más violento, detrás del 2021 y del 2024, cuando se reportaron 19 agresiones.

Aunque Data Cívica no distingue si se trata de funcionarios municipales, estatales o federales, la mayoría de los casos documentados por medios dan cuenta de que los funcionarios municipales son el eslabón más débil.

El Dato: A LAS 12:02 del miércoles, los números de emergencia recibieron el reporte del ataque contra los legisladores de MC, quienes minutos antes habían salido del Congreso.

El pasado 9 de mayo de 2025, la enfermera y regidora de Movimiento Ciudadano en Teocaltiche Cecilia Ruvalcaba Mercado, de 44 años, fue asesinada a balazos dentro del hospital comunitario de la localidad.

El ataque armado en Sinaloa contra los diputados locales de Movimiento Ciudadano Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, ocurrido el miércoles pasado en las calles del centro de Culiacán, evidencia la vulnerabilidad.

Los legisladores se dirigían a una reunión del partido naranja en la Ciudad de México, por lo que salieron en vehículos de las instalaciones del Congreso de Sinaloa rumbo al Aeropuerto Internacional de Culiacán, cuando al filo del mediodía sujetos armados los interceptaron y abrieron fuego en repetidas ocasiones en su contra.

El ataque armado coincide con las mismas fechas en las que están en curso las elecciones del sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Culiacán entre cuatro facciones, expuso el experto en seguridad David Saucedo, en entrevista en Al Mediodía con Solórzano.

De acuerdo con algunas versiones, dos planillas declinaron porque habían recibido amenazas de muerte por algún grupo criminal y otra que impulsaba el diputado Torres Félix —quien también es dirigente de MC en Sinaloa— fue una de las dos que se quedó en la contienda.

Ayer, un día después del ataque, las condiciones de salud de las víctimas no había variado. Sergio Torres permanecía grave, en terapia intensiva, conectado a un respirador artificial tras ser intervenido quirúrgicamente, mientras que Elizabeth Montoya está estable, pero perdió un ojo y presenta lesiones neurológicas, de acuerdo con el reporte médico dado a conocer ayer.

90 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército enviados a Sinaloa

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, indicó que Torres Félix fue sometido a una intervención quirúrgica exitosa. Sin embargo, “debido a la gravedad de las heridas, los médicos mantienen un periodo de observación de 48 horas para que disminuya la inflamación cerebral y se pueda emitir un diagnóstico más preciso sobre su evolución”, explicó.

En el caso de la diputada Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, aunque ha permanecido consciente después de su intervención quirúrgica, las secuelas del atentado son severas: perdió un ojo y presenta lesiones neurológicas que requieren cuidados especializados y atención extrema. Su estado fue descrito como grave, aunque estable.

Cerca de la una de la tarde, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad conformado por unidades y elementos de los tres órdenes de Gobierno, el diputado fue trasladado para recibir atención médica en otra clínica especializada.

Al referirse a este caso, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró ayer que las autoridades ya realizaron detenciones de presuntos responsables del atentado.

La mandataria mexicana comentó que la Secretaría de Gobernación se comunicó con el dirigente del partido, Jorge Álvarez Máynez, para expresarle el apoyo de la Federación.

Remarcó que las autoridades federales colaboran con el Gobierno del estado para dar con quienes resulten responsables del ataque.

“El día de ayer la secretaria de Gobernación se comunicó con el presidente de Movimiento Ciudadano para manifestarle obviamente nuestro apoyo en todo sentido. El Gabinete de Seguridad está colaborando con el Gobierno del estado, para poder… Hubo detenciones, pero para poder trabajar en este sentido”, dijo.

En el marco de las giras que realiza desde hace un tiempo por toda la República durante los fines de semana, la mandataria dijo que en las siguientes semanas acudirá a Sinaloa, junto con el Gabinete de Seguridad.

“Pronto vamos a ir nosotros a Sinaloa, ya con el Gabinete de Seguridad. Ahí nos vamos a reunir también con ciudadanos, con empresarios para ver la situación de Sinaloa. No estoy segura si es la otra (semana) o la que sigue, pero vamos a ir… Por supuesto, todo lo que requiere el pueblo de Sinaloa”, mencionó.

LLEGAN 1,600 MILITARES Y DE FUERZAS ESPECIALES

EN ATENCIÓN a la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum y con el fin de reforzar la estrategia de seguridad en Sinaloa, mil 600 elementos del Ejército y la Guardia Nacional fueron desplegados ayer en los municipios de Culiacán y Mazatlán.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el despliegue inició a las 08:40 horas y se realizó vía aérea desde distintos puntos del país, utilizando cuatro aeronaves de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional.

Entre el personal movilizado se encuentran 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales.

Las fuerzas federales se integran al operativo que ya mantiene la III Región Militar y la Novena Zona Militar en la entidad, con el objetivo de fortalecer las acciones contra las actividades ilícitas que cometen grupos delictivos con presencia en la región.

