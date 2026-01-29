Sheinbaum confirma detenidos por ataque a diputados de Movimiento Ciudadanos en Sinaloa

La agresión contra los legisladores de MC se registró el miércoles.

Tras el ataque armado cometido contra dos legisladores locales de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Gabinete de Seguridad atiende la situación y afirmó que ya hubo las primeras detenciones.

El miércoles, el dirigente estatal del partido naranja, Sergio Torres, y la diputada Elizabeth Montoya, fueron emboscados por sujetos armados que abrieron fuego en su contra, lo que les provocó lesiones por las que fueron trasladados a un hospital en donde su estado de salud fue reportado como delicado.

Claudia Sheinbaum comentó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se comunicó con el dirigente del partido, Jorge Álvarez Maynez, para expresarle el apoyo de la Federación.

Claudia Sheinbaum remarcó que las autoridades federales colaboran con el gobierno del estado para dar con quienes resulten responsables del ataque; mientras tanto, comentó que hasta ahora ya hubo detenciones.

“El día de ayer la secretaria de Gobernación se comunicó con el presidente de Movimiento Ciudadano para manifestarle obviamente nuestro apoyo en todo sentido. El Gabinete de Seguridad está colaborando con el gobierno del estado, para poder… hubo detenciones pero para poder trabajar en este sentido”, dijo Claudia Sheinbaum este jueves en Palacio Nacional.

En el marco de la gira que realiza desde hace un mes por toda la República durante los fines de semana, Claudia Sheinbaum dijo que en las siguientes semanas acudirá a Sinaloa, junto con el Gabinete de Seguridad.

“Pronto vamos a ir nosotros a Sinaloa ya con el Gabinete de Seguridad que estamos atendiendo. Ahí nos vamos a reunir también con ciudadanos, con empresarios para ver la situación de Sinaloa. No estoy segura si es la otra (semana) o la que sigue, pero vamos a ir… Por supuesto, todo lo que requiere el pueblo de Sinaloa”, mencionó Claudia Sheinbaum.

