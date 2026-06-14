Comisión revisará esta semana nombramiento de titular de Grandes Contribuyentes del SAT

Jennifer Castillo Madrid será la nueva titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT.

El nombramiento de Jennifer Krystel Castillo Madrid como titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC) del Servicio de Administración Tributaria (SAT) forma parte de la agenda legislativa en la Comisión Permanente, informó la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez.

Legisladores de la Tercera Comisión de Asuntos Económicos están citados a las 09:00 horas del miércoles 17 de junio a la comparecencia de Castillo Madrid, quien desde el pasado 1 de mayo se desempeña como titular de la AGGC, en sustitución de Armando Ramírez Sánchez.

Ese mismo día discutirán y, en su caso, aprobarán el dictamen para ratificar la designación hecha por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que el SAT anunció el pasado 13 de abril.

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La próxima semana seguiremos impulsando los trabajos de la Comisión Permanente con debate, diálogo y acuerdos sobre los temas que interesan al pueblo de México. 🇲🇽



Te comparto las actividades programadas para los próximos días. #AgendaLegislativa pic.twitter.com/pj2Cl43E9s — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) June 14, 2026

¿Quién es Jennifer Krystel Castillo Madrid?

Jennifer Castillo Madrid es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde también cursó la maestría en Derecho Administrativo y de la Regulación, ambos títulos con mención honorífica.

Es candidata a doctora en Administración Pública por la Universidad Anáhuac Norte en colaboración con la Universidad Sorbona de París.

Complementa su formación con diplomados en Contratos y Derecho Tributario, así como estudios en Finanzas y Auditoría Legal para la Prevención de Sanciones y Delitos Empresariales. En 2022 concluyó el programa de Alta Dirección Empresarial en el IPADE Business School.

Cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector público. Entre 2008 y 2010 se desempeñó como directora Ejecutiva Jurídica y titular de la Oficina de Información Pública en la Secretaría de Finanzas del entonces gobierno del Distrito Federal.

Posteriormente, de 2010 a 2012, ocupó la dirección general en la Oficialía Mayor del gobierno del Distrito Federal, donde también encabezó la Oficina de Información Pública.

Además, fue directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos y titular de la Oficina de Información Pública en la Secretaría de Educación del gobierno del Distrito Federal, así como asesora en el Senado de la República.

Posteriormente, de 2018 a 2024, se desempeñó como directora general de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno de la Ciudad de México.

Recientemente, Jennifer Krystel Castillo Madrid fue titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal.

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cehr