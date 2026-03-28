Sheinbaum entrega tarjetas de Pensión Mujeres Bienestar en Zacatecas; suman 36 mil beneficiarias en el estado

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar en el municipio de General Pánfilo Natera, Zacatecas, estado donde más de 36 mil mujeres de 60 a 64 años ya reciben este apoyo, el cual este año beneficiará a casi 3.5 millones de mexicanas en todo el país.

“Cuando nosotros llegamos al gobierno dijimos que iba a haber tres programas nuevos de bienestar. El primero, Pensión Mujeres Bienestar, que es lo que nos trae el día de hoy aquí, las mujeres cuando cumplen 60 años reciben una pensión, solo es para mujeres”, explicó.

Al centro, la Presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Cortesía

Resaltó que la Pensión Mujeres Bienestar reconoce el trabajo que las mujeres han realizado a lo largo de su vida y cumple la promesa de que no llegó sola a la Presidencia de la República.

“Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos. Por eso es cierto lo que dice Citlalli [Hernández, secretaria de las Mujeres]: las mujeres no queremos ser más, pero nunca más queremos ser menos. Somos iguales y nuestro movimiento lucha por la igualdad” Claudia Sheinbaum, Presienta de México



Previo al evento, en la inauguración de la Fábrica Embolsadora de Frijol “Beatriz González Ortega” de Alimentación para el Bienestar, en Sombrerete, informó que este año se llegará a casi 3.5 millones de mujeres de 60 a 64 años que recibirán la Pensión Mujeres Bienestar.

Presidenta Claudia Sheinbaum junto a una beneficiaria de la Pensión Mujeres Bienestar. ı Foto: Cortesía

Recordó que a éste se suman dos programas nuevos en su administración: la beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria y, en este año, para niñas y niños que recibirán un apoyo para útiles escolares y uniformes; así como el de Salud Casa por Casa para personas adultas mayores y con discapacidad.

En materia de prevención, refirió que una de sus primeras acciones de gobierno fue quitar los alimentos ultraprocesados de las escuelas públicas , a través de la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, que ya produjo los primeros resultados: México dejó de ocupar el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial y pasó al quinto sitio.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, recordó que este año el gobierno de la Presidenta destinó un billón de pesos para los Programas para el Bienestar, cumpliendo con el principio de la Cuarta Transformación, de que “por el bien de todos, primero los pobres y primero las mujeres más pobres”.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, destacó la importancia de regresar al pueblo los recursos públicos a través de los Programas para el Bienestar, como parte de una política de bienestar que combate el clasismo, el racismo y también el machismo.

El gobernador de Zacatecas y la Presidenta Claudia Sheinbaum junto a una beneficiaria de la Pensión Mujeres Bienestar. ı Foto: Cortesía

El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, agradeció a la mandataria por incluir a la entidad a este noble programa y destacó el momento histórico que vive el país con la primera mujer en gobernar el país; también reconoció su resiliencia para defender la soberanía nacional en un momento tan complejo para el país.

cehr