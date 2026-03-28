Sheinbaum inaugura planta embolsadora de frijol ‘Beatriz González Ortega’ en Zacatecas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que México alcanzó la autosuficiencia alimentaria de frijol gracias a las y los productores de Zacatecas y anunció la ampliación del programa de Acopio para el Bienestar, luego de inaugurar la Planta Embolsadora de Frijol “Beatriz González Ortega” en el municipio de Sombrerete.

“Este año alcanzamos la autosuficiencia alimentaria en frijol, fíjense nada más, gracias a Zacatecas. Y en efecto, el año pasado apoyamos como a 40 mil productores y les dije ‘vamos a apoyar el doble’ y ampliamos, y este año estamos apoyando a 96 mil productores . Claro ¿qué pasó además? Se cayó en el mercado el precio del frijol y sí tienen razón, dicen: ‘nos están pagando 7 pesos el kilo’. Entonces, ya me puse de acuerdo con María Luisa [Albores, directora general de Alimentación para el Bienestar] y con David [Monreal, gobernador de Zacatecas] y vamos a hacer una ampliación del programa”, informó.

Sheinbaum explicó que la próxima semana se llevará a cabo una reunión de evaluación presupuestal junto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para determinar el precio de garantía a otorgar y la ampliación del apoyo.

Destacó que el programa de Alimentación para el Bienestar establece un precio de garantía, elimina los intermediarios y amplía la comercialización a las más de 26 mil Tiendas del Bienestar en todo el país.

Anunció también el inicio de una campaña desde el Gobierno de México para promover el consumo de frijol en el país, ya que se trata de un alimento bendito que contiene mucha proteína y propiedades.

Al centro, la Presidenta Claudia Sheinbaum junto a una beneficiaria del programa de Acopio de Frijol ı Foto: Cortesía

Destacó que Alimentación para el Bienestar impulsa a todas y todos los productores del país, de cacao en Tabasco para la producción de Chocolate para el Bienestar; con la miel en Campeche y Yucatán; de frijol en Zacatecas, Durango y Nayarit; así como de maíz y trigo en otras entidades federativas.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, reconoció a la Presidenta por cumplir el compromiso que hizo en 2024 de alcanzar una producción de un millón de toneladas para recuperar la soberanía alimentaria, lo que se logró en 2025 al registrarse una producción de un millón 200 mil toneladas.

Agregó que el Plan de Autosuficiencia de Frijol trabajará con los 110 mil 497 productores de hasta 10 hectáreas de Zacatecas , Durango y Nayarit y solo en Zacatecas 18 mil recibirán semillas para el bienestar, aumentando así la producción hasta un 42 por ciento y que gracias a la nueva Planta Embolsadora de Frijol “Beatriz González Ortega” se le dará valor agregado al producto.

La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, destacó que Zacatecas es el principal productor de frijol y Sombrerete es el municipio donde más se produce este alimento.

Puntualizó que la nueva Planta Embolsadora de Frijol tendrá capacidad para limpiar, despedrar, pulir y embolsar, más de mil 400 toneladas mensuales en presentaciones de 1 y 25 kilos, los cuales llevarán el sello nacional “Zacatecas Cosecha de Nuestra Tierra”, y se distribuirán en las Tiendas Bienestar, y de las variedades negro San Luis y el pinto Saltillo.

Al centro, la Presidenta Claudia Sheinbaum durante la inauguración de la planta “Embolsadora de Frijol. ı Foto: Cortesía

El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, afirmó que la mandataria cumplió con creces su compromiso para establecer un precio de garantía en beneficio de las y los productores de frijol, que se sumó a otros programas del Gobierno de México como la entrega de fertilizante gratuito y semillas para el bienestar.

cehr