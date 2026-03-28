Abuchean al gobernador de Zacatecas durante visita de Sheinbaum: “fuera”, le gritan productores | VIDEO

Productores de Zacatecas abuchearon al gobernador David Monreal Ávila con gritos de “¡fuera!“, durante un evento encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el municipio de Sombrerete.
Durante la inauguración de una planta embolsadora de frijol, como parte del programa Alimentación para el Bienestar, asistentes al evento expresaron su descontento entre rechiflas y consignas.
“Aquí no hay engaños, el apoyo es directo y es al pequeño y mediano productor, sin intermediarios, sin abusos, es justicia social...”, afirmaba el mandatario estatal, cuando fue interrumpido por gritos de "¡fuera!, ¡fuera!“.
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No obstante, la protesta quedó ensordecida por vítores a David Monreal: “¡gobernador!, ¡gobernador!, ¡gobernador!“, le gritaron simpatizantes.
Posteriormente, Sheinbaum expresó su respaldo al mandatario morenista, a quien, dijo querer “mucho”. En su intervención, ilustró su espaldarazo al asegurar que en gobiernos pasados “no había ningún apoyo” a jóvenes, estudiantes, personas adultas mayores y con discapacidad.
“¿Antes había eso?”, cuestionó, tras enlistar Programas del Bienestar impulsados por su administración.
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cehr