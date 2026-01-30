Casos de sarampión aumentan 71% en una semana en México

El brote de sarampión en México mantiene una tendencia al alza. De acuerdo con el informe diario de la Secretaría de Salud (Ssa), los casos confirmados acumulados experimentaron un incremento de 71.3 por ciento en la última semana, al pasar de 760 personas infectadas el 20 de enero, a mil 302 el 28 de enero.

La Ciudad de México experimentó uno de los aumentos más significativos durante este periodo, al pasar de 37 casos confirmados a 75; es decir, más del 100 por ciento.

Si se considera el acumulado entre 2025 y 2026, en el país suman siete mil 732 casos confirmados de sarampión.

En lo que va del año, los focos de alerta de esta enfermedad se mantienen en Jalisco y Chiapas, que reportan 718 y 212 casos acumulados, respectivamente. Le siguen Sinaloa (82), Ciudad de México (75), Colima (39) y Michoacán (27).

El Dato: En 8 escuelas de Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tepatitlán, Jalisco, se confirmaron casos, por lo que algunos grupos suspendieron clases presenciales hasta nuevo aviso.

El virus ya tiene presencia en las 32 entidades federativas y 277 municipios, lo que refleja una amplia dispersión geográfica. Las autoridades ya confirmaron una defunción en Michoacán, el primero de 2026.

El grupo de edad más afectado es el de niñas y niños de uno a cuatro años, seguido por menores de cinco a nueve años y adultos jóvenes de 25 a 29 años.

Las autoridades sanitarias reiteraron que la vacuna se aplica de manera gratuita en todo el territorio nacional. Está disponible en centros de salud estatales, unidades del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, sin necesidad de ser derechohabiente.

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró el pasado 20 de enero que todas estas instituciones cuentan con dosis suficientes. Para ubicar el punto de vacunación más cercano, la Ssa habilitó el número telefónico 079, con servicio gratuito disponible las 24 horas.

Por primera vez en 10 años, México está bajo evaluación internacional por riesgo de restablecimiento de transmisión endémica de sarampión, tras el repunte de casos registrado en 2025 —año en que se contabilizaron 25 defunciones— y la continuidad de contagios en 2026.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) convocó a México y Estados Unidos a una reunión virtual el próximo 13 de abril, donde se revisará si existe transmisión ininterrumpida durante al menos 12 meses de un mismo genotipo del virus. De confirmarse, México podría perder su estatus de país libre de sarampión, reconocimiento que mantiene desde 2016.

Especialistas en infectología han advertido que el repunte está relacionado con descensos acumulados en coberturas de vacunación tras la pandemia de Covid-19, además de retrasos en refuerzos y bolsas de población susceptible.

El infectólogo Alejandro Macías señaló por su parte que el sarampión es uno de los virus más contagiosos que existen, por lo que incluso pequeñas caídas en la inmunización pueden detonar brotes amplios. Expertos coinciden en que cuando la cobertura baja de niveles óptimos (arriba de 95 por ciento), se rompe la protección comunitaria.

También subrayó que no es una enfermedad leve: puede derivar en neumonía, encefalitis, secuelas neurológicas permanentes, incluso la muerte, especialmente en menores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

El coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes (PUIREE) de la UNAM, Samuel Ponce de León, explicó que el sarampión inicia con síntomas que pueden confundirse con otras infecciones respiratorias.

“La infección tiene un periodo de incubación de 10 a 14 días y empieza con un cuadro clínico inespecífico: fiebre alta, tos, goteo nasal, ardor y enrojecimiento en los ojos, así como dolor de cabeza, que puede mantenerse por dos días; luego aparece una erupción cutánea en todo el cuerpo”, explicó.

Inicia mal el año ı Foto: Especial

Por alza operan filtros como en pandemia

› Por Claudia Arellano

En respuesta al repunte de casos de sarampión en México y en el continente, comunidad y autoridades sanitarias han intensificado acciones preventivas que incluyen filtros sanitarios, campañas de vacunación y verificación del esquema de vacunación en menores para contener la transmisión del virus y proteger a la población vulnerable, esto en algunas escuelas, líneas de transporte y hasta en centros deportivos.

El brote, que comenzó en febrero de 2025 en Chihuahua y se ha extendido a 277 municipios de todo el país, ha llevado a que peligre el estatus de país libre de la enfermedad otorgado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Ante el alza de casos, las entidades han respondido reforzando la vigilancia epidemiológica y las medidas de prevención.

En Oaxaca los servicios de salud han asegurado el abasto de biológicos y exhortan a la población a verificar sus cartillas para completar el esquema de vacunación en menores y adultos sin antecedentes.

El Dato: diputados del PRI y el PAN pidieron implementar módulos de vacunación en escuelas, así como en mercados y espacios públicos.

En Puebla se activó un cerco sanitario que incluye la intensificación de la vacunación desde los seis meses de edad hasta adultos de 49 años sin registro previo de inmunización, como parte de un protocolo epidemiológico para prevenir brotes comunitarios.

Aunado a los filtros sanitarios, algunas ciudades han abierto puntos de vacunación accesibles para facilitar que las familias completen los esquemas de inmunización de sus hijos y evitar contagios.

En Jalisco se habilitaron múltiples puntos en unidades de la Cruz Verde para aplicar la vacuna gratuita contra el sarampión a personas menores de 49 años con esquemas incompletos.

Los planteles de preescolar en Tapachula, Chiapas, mantienen de forma permanente filtros sanitarios como parte de las acciones preventivas para evitar brotes de la enfermedad conocida como mano, pie y boca, asociada al virus Coxsackie.

Las medidas se aplican diariamente desde el ingreso de niñas y niños a las aulas, donde el personal docente realiza una revisión general de salud y apoya en la aplicación de gel antibacterial, como parte de los protocolos establecidos.

En Chihuahua operadores del transporte público y foráneo en Ciudad Juarez reconocen que, aunque el sarampión suele asociarse más con población infantil, su actividad los coloca en contacto diario con cientos de personas, lo que los obliga a extremar cuidados.

José Luis Hernández, chofer de autobús en esa ciudad fronteriza, dijo a La Razón: “Nos avisaron que estuviéramos pendientes si veíamos a algún niño con fiebre o ronchitas, pero la verdad es que nosotros no podemos negar el servicio. Lo que sí hacemos es traer gel, limpiar pasamanos y usar cubrebocas cuando hay mucha gente. Uno está expuesto todo el día.”

Y agregó que en el caso del transporte escolar, donde también labora, “sí nos pidieron revisar que los papás lleven la cartilla de vacunación al corriente. Si un niño viene enfermo, se le reporta a la escuela. Nosotros transportamos a muchos pequeños en espacios cerrados y el contagio puede ser rápido”.

Rosa Isela Martínez, entrenadora deportiva, dijo que en Coahuila, “después de la pandemia aprendimos a cuidarnos más. Si vemos a alguien con síntomas muy evidentes, abrimos ventanas y tratamos de no cerrar tanto el espacio. Varios compañeros preguntaron si la vacuna del sarampión sirve para adultos, porque muchos no sabemos si la tenemos”.