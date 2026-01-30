Celebra Sheinbaum pago de impuestos de Grupo Salinas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que el Grupo Salinas haya accedido a cubrir su adeudo por el pago de impuestos, que inició este jueves.

Desde su conferencia en el estado de Baja California, Claudia Sheinbaum Pardo consideró que fue “bueno” que se haya llegado un acuerdo, pues además consideró que es muestra de que los privilegios para grupos empresariales ya no existen.

Además, Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que el pago iniciado es el monto más elevado no recibido antes por este tipo de demoras.

“¡Qué bueno que tomaron la decisión de pagar!, es el pago más grande que se haya hecho por un caso de este tipo… Ya no hay privilegios”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que el asunto no tenía fines políticos, sino únicamente el cumplimiento de las normas fiscales en el país.

“Como dijimos, éste no era un tema político de ningún tipo, sino sencillamente de adeudo fiscal y, qué bueno, tomaron la decisión de pagar”, reiteró Claudia Sheinbaum Pardo.

Este jueves, el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer que Grupo Salinas abonó el primero de 19 pagos que hará para cubrir su adeudo de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos.

De esta manera, la primera entrega ante la Tesorería de la Federación fue de 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR