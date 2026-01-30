Cuauhtémoc Cárdenas pone a la educación pública como eje de equidad al recibir Doctorado Honoris Causa del IPN

Al recibir el Doctorado Honoris Causa del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano centró su mensaje en el papel de la educación pública como herramienta de equidad social, movilidad y desarrollo para México y América Latina.

Durante la ceremonia solemne realizada en la Sala de Consejo del IPN, Cárdenas subrayó que, a 90 años de su fundación, el Politécnico se mantiene como una institución de excelencia e indispensable para el sistema de educación superior del país, fiel a su origen social.

“Quiero expresar mi profundo agradecimiento al Instituto Politécnico Nacional (…) recibo este reconocimiento con emoción y un cariño particular”, expresó, al recordar que el surgimiento del IPN está ligado al impulso de reivindicaciones sociales derivadas de la Revolución Mexicana, particularmente en el ámbito educativo.

Cárdenas sostuvo que la educación ha sido históricamente un factor decisivo de equidad social, ya que quienes logran avanzar en los ciclos escolares acceden a mejores oportunidades de vida.

Destacó que la movilidad social en México y América Latina se produce en gran medida a través de las instituciones públicas de educación superior, que permiten a jóvenes de origen trabajador transformar sus condiciones de vida.

Su intervención colocó a la escuela pública como un espacio de inclusión y desarrollo, no solo como un mecanismo de formación profesional, sino como una herramienta estructural para reducir desigualdades.

El reconocimiento también evocó el origen social del IPN, creado con la idea de brindar educación técnica a las hijas e hijos de trabajadores, principio que Cárdenas consideró vigente frente a los desafíos actuales.

La ceremonia incluyó un homenaje simbólico al legado educativo del general Lázaro Cárdenas del Río, al colocarse una ofrenda floral en la Plaza Lázaro Cárdenas, en Zacatenco, reforzando la idea de que la educación científica y tecnológica ha sido parte de un proyecto histórico de justicia social.

Con su mensaje, Cuauhtémoc Cárdenas situó a la educación pública como una de las bases fundamentales para construir oportunidades, fortalecer la equidad y sostener el desarrollo nacional.

