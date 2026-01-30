De la Fuente sostiene llamada telefónica con Marco Rubio para estrechar colaboración.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, sostuvo una llamada telefónica con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

En la conversación, ambas dependencias reiteraron su disposición de estrechar la colaboración bilateral en las agendas de interés común

“El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo esta tarde una llamada telefónica con el secretario de Estado, Marco Rubio, en la que reiteraron la disposición de ambas dependencias para estrechar la colaboración bilateral en las agendas de interés común”, informó la Cancillería mexicana en la red social X.

La SRE señaló que el diálogo forma parte de los canales diplomáticos de alto nivel para mantener la coordinación ante desafíos regionales y preservar la estabilidad de la relación.

En materia migratoria, ambos países mantienen comunicación permanente sobre flujos en la región, gestión fronteriza y cooperación para atender las causas estructurales de la movilidad. En el rubro de seguridad, la agenda compartida incluye acciones contra el crimen organizado transnacional, el tráfico de drogas —en especial fentanilo— y el flujo ilícito de armas.

A la par, el embajador Ronald Johnson reconoció públicamente a la Secretaría de Marina (SEMAR), a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y al Gabinete de Seguridad por la detención de Israel Vizcarra Beltrán, alias “Palillo”, y de Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán, identificados como presuntos objetivos de alto nivel.

“Cada detención de alto nivel fortalece la seguridad de nuestras naciones y debilita a los cárteles al hacer rendir cuentas a los criminales”, expresó el diplomático, al subrayar que este tipo de acciones reflejan la cooperación bilateral en seguridad.

Johnson añadió que, como lo han reafirmado el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, ambos gobiernos mantienen un compromiso firme con la construcción de comunidades más seguras, donde las personas puedan desarrollarse en condiciones de paz y legalidad.

En el plano económico, México y Estados Unidos sostienen una de las relaciones comerciales más dinámicas del mundo, respaldada por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y por cadenas de suministro integradas en sectores como manufactura, industria automotriz, energía y tecnología. La interlocución política constante es considerada clave para dar certidumbre a esta interdependencia.

Con estos intercambios diplomáticos y mensajes públicos, ambos países envían señales de continuidad en la cooperación bilateral, en un contexto regional donde migración, seguridad y estabilidad económica se mantienen como prioridades compartidas.

Esta comunicación ocurrió un día después de la llamada entre la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

También se dio horas después de la firma de una orden ejecutiva que imponía aranceles a los países que vendieran o suministraran petróleo a Cuba.

