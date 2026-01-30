¿Quién es Dulce Paz, la pareja de Daniel Arizmendi?

En medio del renovado interés público por el caso del secuestrador Daniel Arizmendi López, mejor conocido como El Mochaorejas, ha vuelto a surgir el nombre de Dulce Paz Venegas Martínez, quien ha sido identificada durante décadas como su pareja sentimental y pieza clave en la narrativa judicial de la familia Arizmendi.

¿Quién es Dulce Paz Venegas?

Dulce Paz Venegas Martínez fue detenida el 17 de agosto de 1998, en el Estado de México, junto con Daniel Arizmendi López, cuando ambos salían de su domicilio tras años de permanecer prófugos por la presunta comisión de secuestros bajo la estructura criminal encabezada por Arizmendi.

Desde entonces, su nombre ha estado ligado al del criminal más mediático de finales del siglo XX en México, cuyo modus operandi incluyó la mutilación de orejas y exigencias de rescates millonarios.

En diciembre de 2025, la situación legal de Dulce Paz volvió al centro de la atención pública tras una decisión de un Tribunal Federal, que determinó que su causa no debió tramitarse en el fuero federal, sino en el fuero común (local).

El magistrado Joel Blanno Castro, del Tribunal Colegiado de Apelación, concedió un amparo que dejó sin efecto el auto de formal prisión dictado en agosto de 1998 por los delitos de privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro y delincuencia organizada.

El fallo señala que existieron irregularidades procesales cuando la entonces Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso y lo llevó al ámbito federal, cuando la normativa aplicable en ese momento correspondía al fuero común.

Pese a los cambios procesales, Dulce Paz continúa interna en el Centro de Prevención y Reinserción Social Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México, a la espera de que el Poder Judicial dictamine su situación conforme al nuevo proceso que deberá llevarse a cabo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL