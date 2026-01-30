Sucesor del PES cerca de ser, otra vez, un partido

Asamblea de la organización CSP en Tamaulipas, el 16 de enero.

Los mismos actores políticos que perdieron el registro nacional en dos ocasiones están nuevamente al frente de la contienda por fundar un partido con acceso a recursos públicos millonarios.

La organización Construyendo Sociedades de Paz (CSP), cuyas siglas coinciden con las de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se convirtió en la primera agrupación en completar los requisitos legales para obtener el registro como partido político nacional, superando por mucho las metas establecidas por la ley.

El Dato: La asociación CSP impugnó este martes ante el TEPJF las reglas para la validación de las firmas recabadas en asambleas, cuando la autoridad detecta duplicidades.

La agrupación, constituida por exintegrantes del extinto Partido Encuentro Social (PES) y Encuentro Solidario, ambos vinculados a grupos evangélicos, suma 288 asambleas realizadas de las 200 requeridas y 287 mil 128 personas afiliadas de las 256 mil 30 que establece la ley.

Detrás de este proyecto están Hugo Eric Flores, fundador y exdirigente nacional del PES, hoy diputado federal por Morena; Armando González Escoto, expresidente del PES en la Ciudad de México, quien ahora funge como representante legal; y Edith Carolina Anda González, diputada federal suplente de Flores Cervantes.

De lograr el registro, ésta sería la tercera ocasión en que figuras vinculadas al mismo bloque político-religioso consolidan un partido nacional con acceso a prerrogativas millonarias.

El PES recibió más de mil 144 millones de pesos en recursos públicos entre 2015 y 2021. En ese periodo obtuvo su primer registro en 2014, lo perdió en 2018 por no alcanzar el tres por ciento de la votación, lo recuperó en 2020 bajo el nombre de Encuentro Solidario y volvió a perderlo en 2024 por la misma razón.

En segundo sitio se encuentra la organización Somos México, integrada por exfuncionarios electorales y representantes partidistas que fueron parte de la “Marea Rosa” y apoyaron a la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez en la elección de junio de 2024.

La agrupación suma 225 asambleas y 199 mil 363 afiliaciones. Además, su figura más destacada es Guadalupe Acosta Naranjo, experredista y uno de los principales voceros del movimiento que emergió en 2023.

En tercer sitio se ubica México Tiene Vida, fuerza política de ultraderecha en Nuevo León que busca obtener su registro nacional, con 182 asambleas realizadas y 303 mil 739 afiliaciones.

El calendario electoral marca que las organizaciones deberán informar por escrito a la Dirección General de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE la celebración de su asamblea nacional constitutiva, la cual deberá celebrarse a más tardar el 25 de febrero.

Además, debe presentar por escrito la solicitud de registro como partido político nacional dentro del período comprendido del 2 al 27 de febrero de 2026.

Una vez cerrados estos plazos, la Secretaría Ejecutiva del INE emitirá un informe al Consejo General en marzo, y ese órgano tendrá 60 días naturales para resolver qué organizaciones cumplen con los requisitos necesarios para obtener el registro como partido político nacional.

En juego está una bolsa de al menos 7.74 mil millones de pesos anuales, cifra que se repartirá en 2026 entre los seis partidos políticos con registro nacional para desarrollar sus actividades.