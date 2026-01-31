Fiscalía vincula a proceso a El Bótox

Elementos de la Defensa custodian a Alejandro Sepúlveda, El Botox, detenido el 22 de enero en Apatzingán.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán consiguió que un juez vinculara a proceso a César Alejandro “N”, alias El Bótox, por su presunta participación en el asesinato del dirigente limonero Bernardo Bravo, ocurrido el 19 de octubre de 2025.

La audiencia inicial se realizó de forma virtual debido a que el imputado se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “El Altiplano”, en el Estado de México.

Durante la diligencia, el Ministerio Público presentó “datos de prueba científicos, idóneos y suficientes en calidad y cantidad” que permitieron acreditar la probable responsabilidad de El Bótox en el homicidio calificado.

El órgano jurisdiccional determinó imponer prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

El homicidio de Bernardo Bravo se inscribe “en un contexto de violencia que impactó directamente a productores y liderazgos del sector citricultor”, por lo que la FGE consideró su esclarecimiento como “una prioridad institucional para garantizar condiciones de legalidad y seguridad en las regiones productivas del estado”.

César Alejandro “N” fue capturado el pasado 22 de enero durante un operativo interinstitucional en el municipio

de Buenavista.

Días después, autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión en reclusión contra el imputado, quien ya se encontraba privado de la libertad.

La Fiscalía michoacana reafirmó “su compromiso de actuar con firmeza, rigor técnico y estricto apego a la legalidad”.