México y EU refrendan unión en política y seguridad

Juan Ramón de la Fuente, titular de la SRE con Marco Rubio, secretario de Estado de EU, en imagen de archivo.

La relación entre México y Estados Unidos mostró nuevos gestos de coordinación política y de seguridad luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una llamada telefónica con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, mientras que el embajador de EU en México, Ronald Johnson, reconoció a las fuerzas mexicanas por recientes detenciones de alto nivel.

De acuerdo con la Cancillería, De la Fuente y Rubio reiteraron la disposición de ambos gobiernos para estrechar la colaboración en temas estratégicos, particularmente en temas de migración, seguridad y comercio, ejes prioritarios de la agenda común. La SRE señaló que el diálogo forma parte de los canales diplomáticos de alto nivel para mantener la coordinación ante desafíos regionales y la preservación de la estabilidad de la relación bilateral.

El Tip: La Presidenta Claudia Sheinbaum y Marco Rubio se reunieron el 3 de septiembre en Palacio Nacional para tratar temas de seguridad, migración y comercio.

En materia migratoria, ambos países mantienen comunicación permanente sobre flujos en la región, gestión fronteriza y cooperación para atender las causas estructurales de la movilidad. En el rubro de seguridad, la agenda compartida incluye acciones contra el crimen organizado transnacional, el tráfico de drogas —en especial fentanilo— y el flujo ilícito de armas.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Espaldarazo a Marina del Pilar

El embajador Ronald Johnson reconoció públicamente a la Secretaría de Marina (Semar), a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y al Gabinete de Seguridad por la detención de Israel Vizcarra Beltrán, alias Palillo, y de Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán, identificados como presuntos objetivos de alto nivel.

Ronald Johnson añadió que, como lo han reafirmado el presidente Donald Trump y la Presidenta Claudia Sheinbaum, ambos gobiernos mantienen un compromiso firme con la construcción de comunidades más seguras, donde las personas puedan desarrollarse en condiciones de paz y legalidad.