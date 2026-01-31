PRI asegura que no habrá reforma electoral ‘a modo’; asegura que es la ‘única oposición real’

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que su partido no le teme al Gobierno federal y se mantiene como “la única oposición real” frente a Morena, al tiempo que anunció que dará una “batalla política” contra las decisiones de la actual administración.

Las declaraciones fueron realizadas durante la Plenaria del PRI, con la participación de diputadas, diputados, senadoras y senadores del partido, donde el dirigente priista sostuvo que su bancada legislativa no será “cómplice” del oficialismo ni guardará silencio ante lo que calificó como errores del gobierno federal.

Moreno Cárdenas señaló que el país enfrenta una situación crítica en distintos rubros, particularmente en seguridad, salud y economía, y acusó a la administración de Morena de generar un ambiente de incertidumbre para la población.

“Hay miedo en las calles, no hay medicinas en los hospitales y cada vez hay menos oportunidades para salir adelante”, afirmó.

En conferencia de prensa con Diputadas, Diputados, Senadoras y Senadores del PRI, en los trabajos de la #PlenariaPRI.



Hoy el PRI tiene una tarea muy clara: dar la batalla por México.



El gobierno de MORENA ha hecho mal las cosas y la gente lo sufre todos los días. Hay miedo en… pic.twitter.com/QUJfZHiPYF — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) January 31, 2026

En ese contexto, reiteró que el PRI asumirá un papel de oposición frontal, con el objetivo —dijo— de señalar fallas y promover alternativas desde el Poder Legislativo. “No vamos a quedarnos callados. Vamos a decir lo que está mal y a empujar soluciones que sí funcionen”, expresó.

El dirigente priista también lanzó críticas contra otros actores políticos a los que acusó de no confrontar al Gobierno federal, y sostuvo que su partido es el único que ha mantenido una postura firme ante las reformas impulsadas por Morena, entre ellas la propuesta de reforma electoral, a la que ha calificado como un intento de debilitar la democracia y concentrar el poder político.

En su mensaje difundido en la red social X, Alejandro Moreno subrayó que el PRI tiene una “tarea muy clara” en el actual escenario político: “dar la batalla por México”, y aseguró que su partido actuará “con firmeza y sin miedo” frente al gobierno en turno.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL