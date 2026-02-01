Congreso de la Unión abre segundo periodo ordinario del segundo año de la LXVI Legislatura

Con la asistencia de 419 diputadas y diputados y 78 senadores y senadoras, el Congreso de la Unión abrió formalmente el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional de la LXVI Legislatura.

En sesión de Congreso General, la diputada Kenia López Rabadán, en funciones de presidenta del Congreso de la Unión, realizó la declaratoria con fundamento en el artículo 65 de la Constitución Política.

“De conformidad con lo que establece el artículo 65 de la Constitución Política, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy, 1 de febrero de 2026, el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional de la sexagésima sexta Legislatura. Muchas gracias por estar aquí, legisladoras y legisladores”, expresó.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Resultados Sorteo Zodiaco 1733 del 1 de febrero del 2026 de Lotería Nacional

Tras la declaratoria, López Rabadán instruyó comunicar el inicio de los trabajos legislativos a la titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Cámara de Senadores.

🇲🇽🏛️ Se abre una nueva etapa de diálogo y decisiones para el país.



Este #1DeFebrero inició el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias en la #CámaraDeDiputados.



Con responsabilidad y compromiso, el trabajo legislativo continúa por México.#LXVILegislatura #Diputadas #Diputados… pic.twitter.com/TPqlNvmsNc — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) February 1, 2026

En la sesión se declaró el quórum legal con la presencia de legisladores de ambas Cámaras, entre ellos la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado. Posteriormente, las y los legisladores entonaron el Himno Nacional y se dio lectura al acta de la sesión, que fue aprobada.

Concluida la sesión de Congreso General, la presidenta llamó a diputadas y diputados a permanecer en el salón de plenos para iniciar la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados en modalidad presencial.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, presentó la agenda legislativa que se abordará en el segundo periodo ordinario de sesiones que comenzó este domingo 1 de febrero. Monreal destacó que los trabajos incluyen sesiones incluso en días inhábiles para avanzar en iniciativas pendientes y reformas en materia administrativa, penal, ambiental y económica, así como proyectos relacionados con migración, derechos y pensiones.

Desde sus redes sociales, el legislador explicó cómo quedó organizado el calendario de sesiones de esta semana: “En la Jucopo aprobamos el orden del día de las sesiones de esta semana: hoy, sesión de Congreso General y después, ordinaria; lunes, sesión solemne por el 109 aniversario de la promulgación de nuestra Constitución, así como sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.” Con ello, Monreal busca asegurar un ritmo de trabajo legislativo activo para atender los temas prioritarios del país.

En la Jucopo aprobamos el orden del día de las sesiones de esta semana: hoy, sesión de Congreso General y después, ordinaria; lunes, sesión solemne por el 109 aniversario de la promulgación de nuestra Constitución, así como sesión ordinaria de la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/T4C2NdAyFV — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 1, 2026

En el marco de la apertura del periodo, el senador Manuel Velasco Coello, coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, afirmó que su bancada mantiene diálogo con la Secretaría de Gobernación y con la comisión presidencial encargada de la reforma electoral.

Señaló que esperarán la presentación formal de la propuesta:

“Vamos a esperar a que llegue la propuesta formal, porque hay muchas cosas que se dicen, pero hay que esperar la propuesta formal. Nosotros estamos abiertos a dialogar y a buscar la mejor reforma que sea en beneficio de México”.

Velasco subrayó que la eventual reforma debe ser incluyente y construida con la participación de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, y advirtió que será un proceso largo que requerirá paciencia.

Por su parte, legisladoras y legisladores federales del PRI, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, señalaron que mantendrán una postura crítica frente a las iniciativas de Morena, al advertir que seguirán “levantando la voz” ante lo que consideran intentos por imponer decisiones que, desde su perspectiva, afectan al país.

Durante la sesión ordinaria de este domingo se prevén comunicaciones y acuerdos de los órganos de gobierno, entre ellos los relacionados con la celebración de una sesión solemne por la conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1917.

EN VIVO / Sesión de Congreso General | Inicio del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias https://t.co/NpzJRaGV2r — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) February 1, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT