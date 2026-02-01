Iglesia Católica conmemora la Jornada Mundial de la Vida Consagrada

La Iglesia Católica celebrará este martes 2 de febrero la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, una fecha dedicada a reconocer la labor de hombres y mujeres que han elegido consagrar su vida al servicio de la fe y la comunidad. La conmemoración coincide con la Fiesta de la Presentación del Señor, también conocida como la Candelaria.

A través de la columna “Desde la Fe”, recordaron que esta fecha fue instituida en 1997 por San Juan Pablo II, esta jornada fue establecida para destacar el testimonio de quienes viven los consejos evangélicos como la pobreza, castidad y obediencia, y su aporte espiritual y social en diversos contextos del mundo.

La elección del 2 de febrero remite a la liturgia de la Presentación de Jesús en el templo, cuando sus padres lo llevaron cuarenta días después de su nacimiento. Ese mismo día, tradicionalmente se bendicen las velas en las iglesias, simbolizando a Cristo como la luz del mundo, la imagen que, según el documento del Concilio de los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica del Vaticano, también se aplica a la vocación de los consagrados.

La jornada ofrece a las comunidades religiosas la oportunidad de renovar su compromiso con la misión evangelizadora e invitar a la sociedad a valorar la entrega silenciosa de estas vocaciones, cuyos trabajos abarcan desde la educación y la atención a los más pobres hasta la promoción de la dignidad humana en contextos de vulnerabilidad.

En diferentes diócesis del mundo, la conmemoración incluirá misas, momentos de oración y actividades comunitarias, muchas de ellas iniciadas el fin de semana anterior para facilitar la participación de la feligresía.

Autoridades eclesiásticas han invitado a los fieles a dar gracias por estas vocaciones y a rezar por quienes hoy realizan su labor consagrada, animando también a nuevas generaciones a considerar este llamado espiritual.

