Luisa María Alcalde llama a la unidad rumbo a proceso electoral del 2027

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, hizo un llamado firme a la unidad del partido, al advertir que la confrontación pública entre militantes contraviene los que busca el partido y debilitan su proyecto político.

Durante la plenaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Alcalde habría subrayado de forma privada que las diferencias entre integrantes del partido deben resolverse exclusivamente a través de las vías internas, particularmente ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y no mediante señalamientos públicos que generan división.

La presidenta nacional del partido reiteró que, de cara al proceso electoral de 2027, todas las candidaturas se definirán mediante encuestas, las cuales deberán ser libres, transparentes y apegadas a los principios del movimiento. En ese sentido, exhortó a las y los militantes a evitar cualquier forma de denostación pública entre compañeros, recordando que el interés colectivo debe prevalecer sobre aspiraciones personales.

“A todos nos tiene que quedar claro que, por encima de nuestro deseo legítimo de participar, por encima de eso está el proyecto de país y que espacios para participar hay, distintos, hay diversos y que no nos debe de llevar eso a ninguna división; al contrario, cada vez tener más claro porque ahí está la derecha”, expresó Alcalde.

Además, advirtió que las divisiones internas solo favorecen a la oposición. Señaló que, si Morena no cuida su cohesión, el espacio político podría ser aprovechado por fuerzas como el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.

Asimismo, alertó sobre las estrategias de la oposición, las cuales, aseguró, incluyen la manipulación digital y el uso de redes de bots, por lo que llamó a fortalecer tanto el trabajo territorial como la organización y presencia del partido en redes sociales, de manera coordinada y responsable.

Finalmente, la dirigente nacional enfatizó que el rumbo hacia 2027 debe construirse con disciplina, cohesión y claridad política, priorizando siempre el proyecto de nación que representa Morena y evitando cualquier acción que ponga en riesgo la unidad del movimiento.

