Mario Delgado asegura que ‘se hará justicia’ por homicidio de sus dos familiares

El secretario de Seguridad Pública (SEP), Mario Delgado, expresó su “profunda consternación, indignación y tristeza” por el homicidio de dos mujeres en Colima registrado la madrugada del sábado, a quienes identificó como parientes suyas, y confió en que habrá justicia por este caso.

Con este mensaje, Delgado Carillo confirma el vínculo familiar con las dos mujeres víctimas de homicidio, lo cual, anteriormente, solo había sido reportado de forma extraoficial.

A través de una publicación en redes sociales, el titular de la SEP lamentó el homicidio de quienes identificó como Eugenia Delgado, su tía “Queña”, y de Sheila, su prima.

En este sentido, extendió una condolencia a sus familiares, y afirmó que “estamos seguros que se esclarecerá el caso y se hará justicia”.

Abrazo con mucho cariño y solidaridad a mis tíos, tías, primas, primos, sobrinos y en especial a mi primo Alex. Estamos seguros que se esclarecerá el caso y se hará justicia. QEPD. Mario Delgado, titular de la SEP, en redes sociales



Mario Delgado aprovechó el mensaje para compartir un recuerdo con su tía “Queña”, y enfatizó que era una persona quien “se ganaba la vida trabajando duro”.

Profunda consternación, indignación y tristeza por los hechos ocurridos esta madrugada en Colima donde mi tía Eugenia Delgado y mi prima Sheila fueron brutalmente asesinadas en su domicilio. Durante toda mi infancia mi tía Queña, como le decíamos de cariño, me preparó mi pastel… — Mario Delgado (@mario_delgado) February 1, 2026

Durante toda mi infancia mi tía Queña, como le decíamos de cariño, me preparó mi pastel de cumpleaños. Así se ganaba la vida, trabajando duro, vendiendo ricos pasteles y comida colimense como solo ella sabía prepararla Mario Delgado, titular de la SEP, en redes sociales



El sábado, medios locales reportaron que, durante la madrugada, dos mujeres fueron asesinadas mediante un ataque directo al interior de una vivienda ubicada en la colonia Placetas Estadio, en la capital del estado de Colima.

La Fiscalía General del Estado de Colima emitió un comunicado sobre estos hechos, en donde puntualizó que ocurrieron alrededor de las 04:30 horas, y que fueron perpetrados por al menos tres sujetos.

Después de labores de investigación, tres presuntos agresores, presumiblemente los mismos quienes cometieron el crimen, fueron abatidos por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la Fiscalía continúa con la indagación bajo el protocolo de feminicidio y bajo los principios de perspectiva de género.

Poco después de que se reportaran los hechos en medios nacionales, se difundió la versión de que las víctimas eran familiares de Mario Delgado, lo cual se sustentó en conversaciones de redes sociales halladas en el perfil del secretario.

