Asesinan a dos mujeres en Colima; reportan vínculo familiar con Mario Delgado

Dos mujeres fueron asesinadas a balazos durante un ataque armado registrado la madrugada de este sábado 31 de enero de 2026 al interior de una vivienda ubicada en la colonia Placetas Estadio, en la capital del estado de Colima.

El caso cobró relevancia luego de que en redes sociales se mencionara un posible vínculo familiar con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, relación que no ha sido confirmada oficialmente.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados ingresaron al domicilio y dispararon contra las dos mujeres, quienes murieron en el lugar. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones, lo que derivó en la movilización de corporaciones de seguridad y en la intervención de personal de la Fiscalía General del Estado de Colima, que acordonó el área e inició las diligencias correspondientes.

Las víctimas fueron identificadas como María Eugenia Delgado y su hija Sheila Amezcua Delgado. La posible relación con el titular de la Secretaría de Educación Pública comenzó a circular luego de un comentario publicado en Facebook por el diputado federal Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien recibió mensajes de condolencias tras el ataque.

En dicha publicación, el legislador escribió: “Mi tía hacía comida para llevar”, comentario que fue interpretado como una referencia directa a una de las mujeres asesinadas y que dio pie a versiones sobre un vínculo familiar con el secretario de Educación Pública. Hasta el momento, Mario Delgado Carrillo no ha emitido un posicionamiento público sobre los hechos.

MSL