¿Qué se festeja este 2 de febrero en México?

Esto se celebra el 2 de febrero

Cada fecha en el calendario tiene historias que contar y este 2 de febrero no es la excepción, pues México y varias partes del mundo conmemoran eventos que combinan historia, fe y acontecimientos sociales.

Conocer lo que se celebra este día permite comprender mejor no solo nuestras tradiciones, sino también hitos de relevancia global.

Este día sigue vigente año tras año y ofrece un espacio para recordar tradiciones profundas y acontecimientos de gran impacto.

Las efemérides aluden a fechas importantes en la historia. ı Foto: Adobe Stock

Día de la Candelaria

En México, el 2 de febrero se celebra principalmente el Día de la Candelaria, una festividad religiosa arraigada que tiene origen en la tradición cristiana de presentar al Niño Jesús en el templo 40 días después de su nacimiento. Esta celebración también se asocia con la bendición de velas y candelas, símbolo de la luz que representa Cristo en el mundo.

En la tradición mexicana popular, este día está vinculado con los tamales, una celebración comunitaria después del Día de Reyes el 6 de enero: quienes sacaron el “muñeco” en la rosca de reyes deben ofrecer tamales en esta fecha a familiares y amigos.

Además de la Candelaria, el 2 de febrero es reconocido como el Día Mundial de los Humedales, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en conmemoración de la firma del Convenio de Ramsar sobre humedales en 1971, que busca proteger estas áreas clave para los ecosistemas.

Día de la Candelaria en México ı Foto: La Razón (con Bing IA)

Efemérides del 2 de febrero

1832: Fallece en la Ciudad de México Ignacio López Rayón , figura clave de la Independencia de México

1848: Se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, poniendo fin a la Guerra México-Estados Unidos y redefiniendo fronteras territoriales entre ambos países

Estas fechas muestran la diversidad de acontecimientos que se conmemoran en este día, pues algunos famosos también celebran su cumpleaños este día.

1977 : Nace la cantante colombiana, Shakira en Barranquilla

1978: Nace Barbara Mori, actriz uruguaya

1987: Nace el futbolista español, Gerard Piqué

1996: Nace Paul Mescal, actor irlandés

SHAKIRA ı Foto: Cuartoscuro

