Rubén Moreira arremete contra gobernadores de Morena por inseguridad

El diputado federal del PRI, Rubén Moreira Valdez, advirtió que la inseguridad en el país continuará aumentando mientras los gobernadores, en especial los de Morena, no asuman su responsabilidad en materia de seguridad y fortalezcan la coordinación en los estados.

Durante su participación en el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, el legislador sostuvo que la falta de acción de los mandatarios estatales impacta directamente en la tranquilidad de la población. “Si los gobernadores no se ponen a chambear, esto no va a funcionar”, afirmó.

Moreira citó datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI para señalar que la percepción de inseguridad pasó de 61.7 por ciento en diciembre de 2024 a 63 por ciento en diciembre de 2025. Indicó que ciudades gobernadas por Morena, como Ciudad Obregón, Campeche, Pachuca, Mexicali, Mazatlán y Puebla, registran los mayores incrementos en este rubro, así como algunas alcaldías de la Ciudad de México.

En contraste, destacó que municipios como San Pedro Garza García, Benito Juárez, Saltillo, Piedras Negras y Torreón se mantienen entre los más seguros del país.

El coordinador parlamentario del PRI recordó que Campeche dejó de ser considerado un estado tranquilo y ahora seis de cada diez personas se sienten inseguras, mientras que en Pachuca la percepción también se ha incrementado durante la actual administración estatal.

En el mismo espacio, el abogado Miguel Ángel Sulub subrayó que la ENSU no solo refleja homicidios dolosos, sino un ambiente generalizado de violencia. Incluso mencionó el asalto a personal del área de comunicación de la Presidencia en la carretera federal 57 como muestra de la gravedad del problema.

Por su parte, el economista Mario Di Costanzo sostuvo que los resultados de la encuesta evidencian fallas en la estrategia de seguridad federal, al señalar que, pese a que se reporta una baja en homicidios, el temor entre la población sigue creciendo. Citó el caso de Uruapan, donde —dijo— a pesar de la aplicación de un plan especial, la percepción ciudadana continúa siendo negativa.

Finalmente, Rubén Moreira calificó como altamente peligrosos varios tramos de la Carretera 57 en el Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí y Nuevo León, debido a los asaltos recurrentes. Anunció que presentará un Punto de Acuerdo en la Cámara de Diputados para exigir a los gobernadores de esas entidades atender la problemática.

Los bandidos no viven arriba de la carretera; asaltan y se bajan. Pónganse a jalar Rubén Moreira



