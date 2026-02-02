Claudia Sheinbaum felicita a Laura Fernández por triunfo en las elecciones de Costa Rica

Sheinbaum felicita a Laura Fernández Delgado por su triunfo en las elecciones de Costa Rica.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó a Laura Fernández Delgado, del Partido Popular Soberano (PPSO), por su triunfo electoral para la renovación de la presidencia de Costa Rica.

Por medio de redes sociales, la mandataria Federal envió un mensaje a la derechista, quien además se convertirá en la segunda mujer en ocupar dicho alto cargo.

“Felicitamos a Laura Fernández Delgado por su triunfo en las elecciones a la presidencia de Costa Rica”, escribió.

Asimismo, expresó disposición para llevar a cabo trabajo conjunto entre ambas naciones.

“Reafirmamos la voluntad del Gobierno de México de fortalecer los lazos de amistad, cooperación y respeto entre nuestras naciones”, dijo.

Fernández ya ha recibido la felicitación del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Este lunes el mensaje del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien dijo que Washington esperaba trabajar estrechamente con su administración.

Fernández del PPSO obtuvo el 48.3 por ciento de los votos, ocho puntos más de los necesarios para ganar en la primera vuelta. Su más cercano competidor, Álvaro Ramos, obtuvo cerca del 30% del apoyo de la población.

La virtual ganadora en Costa Rica será la segunda mujer presidenta de Costa Rica después de Laura Chinchilla, que gobernó entre 2010 y 2014. Desde que dejó el cargo, Chinchilla ha asumido varios puestos en organizaciones internacionales y universidades y se ha convertido en una abierta opositora a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua.

