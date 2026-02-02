Motociclista provoca fuerte carambola en la México-Cuernavaca y queda captado en VIDEO

Un fuerte accidente vial se registró en la autopista México-Cuernavaca, luego de que un motociclista que circulaba a exceso de velocidad se impactara contra una camioneta, provocando una carambola que involucró a varios integrantes de una ‘rodada’.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 43, en dirección a la Ciudad de México, y quedó grabado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Las imágenes muestran el momento exacto en que el motociclista acelera para rebasar a varios vehículos en un tramo de alta circulación. En cuestión de segundos, choca contra la parte trasera de una camioneta color gris, sale proyectado junto con partes de su motocicleta y pierde el control.

Tras el impacto, se observa cómo otros motociclistas que viajaban en grupo no logran frenar a tiempo. Uno de los presuntos acompañantes, también a bordo de una motocicleta, atropella al conductor que ya se encontraba sobre el asfalto, lo que provoca una caída en cadena de más bikers.

En el video se escucha a varios testigos pedir ayuda y solicitar una ambulancia, mientras uno de los involucrados grita con evidente dolor la palabra “hermano”. Otros afectados se quejan de posibles lesiones, principalmente en las extremidades, mientras automovilistas y motociclistas se detienen para auxiliar a los heridos.

El accidente derivó en un cierre parcial de los carriles, lo que ocasionó una intensa carga vehicular y retrasos de acuerdo testimonios de usuarios que transitaban por la autopista compartidos en redes sociales.

En plataformas digitales, el comportamiento del motociclista fue ampliamente criticado, ya que las grabaciones muestran que intentó rebasar por el carril derecho, una maniobra prohibida y considerada de alto riesgo.

Un conductor de motocicleta causó un fuerte percance vial sobre la autopista México-Cuernavaca debido a que rebasó los límites de velocidad permitidos. El exceso de rapidez provocó que el individuo perdiera el control de su vehículo y colisionó contra otros conductores en la zona… pic.twitter.com/CRw2HdnWSp — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 3, 2026

