Cambios en Sedena: asumen Martínez, Cortés y Briseño

El general de división Enrique Martínez López rindió protesta de bandera como nuevo subsecretario de la de la Defensa Nacional (Sedena), en el marco de una reconfiguración de altos mandos ordenada por el Gobierno federal.

“Por orden de la ciudadana Presidenta de México, se reconocerá como subsecretario de la Defensa Nacional al general de división de Estado Mayor Enrique Martínez López, aquí presente, a quien se le guardará el respeto debido a su jerarquía y se le obedecerá a todo lo que mandare referente al servicio de palabra o por escrito, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y reglamentos”, expresó el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, durante la toma de protesta realizada en una ceremonia solemne en la Plaza de la Lealtad.

Autoridades de la Defensa, ayer, en la toma de protesta de los altos mandos. ı Foto: Especial

El Dato: Semanas atrás, la Defensa registró cambios en áreas de control interno con la designación de un nuevo inspector y un nuevo contralor de la dependencia.

El movimiento de mayor jerarquía dentro de los ajustes anunciados por la institución castrense, se concretó tras el retiro del general de división de Estado Mayor, Enrique Covarrubias López, militar con casi cinco décadas de servicio originario de Ameca, Jalisco, quien ingresó al Ejército en 1976 y se formó en el Heroico Colegio Militar.

Junto con Martínez López, también rindieron protesta los generales de división Hernán Cortés Hernández, como oficial mayor de la Sedena, y Guillermo Briseño Lobera, como comandante de la Guardia Nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que los cambios forman parte de una reorganización interna en áreas estratégicas de conducción, administración y seguridad pública para fortalecer su estructura operativa.

Martínez López asumió la subsecretaría tras la salida de Covarrubias López y cuenta con una amplia trayectoria en mandos operativos y administrativos dentro del Ejército mexicano, donde ha ocupado responsabilidades regionales y puestos estratégicos en la estructura castrense.

Por su parte, Hernán Cortés Hernández, quien ahora ocupa el cargo de oficial mayor de la Defensa, provenía de la Comandancia de la Guardia Nacional (GN) y asumió la responsabilidad de encabezar las áreas administrativas y logísticas de la Defensa Nacional.

En tanto, Guillermo Briseño Lobera, nuevo comandante de la Guardia Nacional, proviene de mandos regionales del Ejército y quedó al frente de la corporación encargada de las tareas de seguridad pública federal y despliegue territorial.

La ceremonia estuvo encabezada por el secretario Ricardo Trevilla Trejo, quien destacó la trayectoria profesional de los tres oficiales y su compromiso con la Constitución, las leyes y la seguridad del país.

“La designación de los funcionarios antes mencionados, obedecen a los procedimientos rutinarios del manejo de la política de recursos humanos de esta Secretaría, de conformidad con la directiva de movimientos de personal para el cumplimiento de las misiones generales del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional; en beneficio de la seguridad y el progreso de México, aseguró la dependencia mediante redes sociales.

Durante la toma de protesta de los altos mandos, los generales reiteraron su lealtad a México y su disposición a servir a la patria. El acto contó con la presencia de altos mandos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.