Gobierno lanza plan de inversión junto a IP por 5.6 bdp; alistan reforma para asegurar conducción presidencial de recursos

El Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, con el que el Gobierno Federal busca garantizar el financiamiento para el desarrollo de obras y proyectos junto al sector privado, buscará alcanzar un capital de 5.6 billones de pesos.

Para esto también se contempla un paquete de reformas que será enviado al Congreso de la Unión y que entre sus objetivos está el afianzar el plan y la conducción del Estado.

Durante la conferencia matutina, Edgar Abraham Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, comentó que la base de este plan son los cien compromisos que la Presidenta Claudia Sheinbaum planteó al inicio del sexenio, asegurando que el eje rector será la inversión pública, debido a que ofrecerá producir más allá de lo que se gasta.

La estrategia para el periodo 2026-2030 tiene como meta obtener una inversión por 5.6 billones de pesos, de los que 54 por ciento irán al sector de energía; 16 por ciento, a trenes; 14 por ciento a carreteras; puertos seis por ciento; seis por ciento, seis por ciento y tres por ciento para agua.

Expuso que para este año, la inversión en infraestructura será de 2.5 del PIB y la inversión adicional es de 1.9 por ciento, que presenta 722 mil millones de pesos adicionales.

Los cuatro pilares para la inversión son la creación del Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión, que estará coordinado por la Presidenta y decidirá qué proyectos se van a priorizar, además de valorar su avance económico y más.

El segundo es el de Nuevos vehículos de inversión, con esquemas especializados en infraestructura y aseguró que se conducirán con transparencia y eficiencia.

El tercer eje es la actualización de la normatividad para dar pie a los primeros dos puntos centrales, para lo cual se enviará en los próximos días un paquete de reformas a la Cámara de Diputados para crear el Consejo y dar pie a los vehículos de inversión.

El plan también contempla la creación de la base de Datos Nacional para que se conozcan los detalles de esta planeación y las métricas e indicadores de cómo avanza este plan.

Aseguró que esto traerá prosperidad compartida, bienestar, empleos, desarrollo regional y soberanía para el territorio mexicano y la población.

Jorge Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) comentó que este plan no es nuevo, pero subrayó que ahora el modelo garantizará la propiedad y rectoría del Estado para los proyectos estratégicos.

Aseguró que se buscará proteger las finanzas públicas, tras alcanzar una consolidación fiscal para mantener finanzas públicas sanas.

