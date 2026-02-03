Sheinbaum presenta plan de inversiones mixtas para ‘construir a lo que nos comprometimos y más’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó esta mañana el plan con el que se buscará conjuntar las inversiones públicas y privadas para potenciar el desarrollo de múltiples obras a las que se comprometió en su gobierno.

Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que el objetivo es potenciar la inversión pública, a la que ahora se sumarán los recursos privados en alianza entre ambas partes para “poder construir todo a lo que nos comprometimos en el sexenio y más”.

Claudia Sheinbaum Pardo refirió que las obras servirán para emprender proyectos carreteros, de energía, de abasto de agua y otras necesidades que se requieran para el desarrollo del país, de manera que también se genere un impacto que lleve a México hacia su crecimiento económico, el cual consideró que no ha sido sostenible durante los últimos años.

“La 4t llega para garantizar que la riqueza que se genere se distribuya, crecimiento con justicia social y mitigación de daños ambientales, sin afectar gravemente al medio ambiente, es decir, desarrollo sustentable para el bienestar”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que esto no solo serán beneficios del sector privado al público, sino que los particulares también recibirán los beneficios.

