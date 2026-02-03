IMSS entrega más de 100 mil uniformes y equipos de Protección Civil a brigadistas en todo el país

La entrega fue encabezada por el titular del instituto, Zoé Robledo

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, encabezó la entrega nacional —por primera vez de manera homologada— de más de 100 mil uniformes y equipos de Protección Civil destinados al personal brigadista del Instituto.

Durante el acto realizado en el Centro Nacional de Simulación de Mantenimiento y Conservación de Unidades Médicas, en Ticomán, Ciudad de México, Robledo entregó los primeros chalecos y trajes de bombero, considerados equipo de seguridad indispensable para proteger la integridad del personal y de las personas usuarias en inmuebles médicos y no médicos.

En esta primera distribución se entregaron: 93 mil chalecos de siete colores para brigadas de 2 mil 417 unidades internas; 5 mil 500 impermeables; mil 500 uniformes para la estructura nacional de Protección Civil; 550 chalecos verde limón y mil 110 trajes de bombero destinados a 242 unidades médicas de Segundo Nivel y a 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE).

El titular del Seguro Social subrayó que el Instituto ha fortalecido la integración de brigadas de Protección Civil en unidades médicas de los tres niveles de atención, así como en oficinas delegacionales, subdelegaciones e instalaciones administrativas. Estas brigadas participan en simulacros y atienden contingencias como lluvias, inundaciones, incendios y evacuaciones.

Indicó que, además de conformar brigadas completas, la siguiente tarea fue brindar capacitación, adiestramiento y equipo especializado, lo que permite identificar las funciones de cada brigadista según el color de su chaleco o uniforme: Blanco: Primeros auxilios; amarillo: Búsqueda y rescate; naranja: Evacuación de inmuebles; rojo: Prevención y combate de incendios; verde: Comunicación; rojo y amarillo: Fluidos y energéticos; azul y naranja: Brigada especial.

Zoé Robledo explicó que se realizó una licitación nacional para garantizar la misma calidad de los uniformes en todo el país. “Todo el IMSS, en todos lados y en todo momento caminando en la misma dirección”, expresó.

Por su parte, el titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales, Annuar Rubio Moreno, informó que se destinaron 155 millones de pesos para la adquisición de estos equipos de protección.

Añadió que este año se registrará un incremento importante en cobertura institucional al incorporar 3 mil 767 unidades médicas que pertenecían al programa IMSS Coplamar y que ahora forman parte del régimen ordinario, además de 254 inmuebles con intermitencia en la asistencia de personal. Con ello, la meta es aplicar normas internas de Protección Civil en 6 mil 438 unidades a nivel nacional.

Al evento asistieron el titular de la Unidad de Administración, Juan Carlos Cardona Aldave; la titular de la Coordinación Técnica de Protección Civil, Elizabeth Hernández Borges; el titular de la División de Protección Civil, Néstor Damián del Pino León; así como los titulares de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) en Ciudad de México Norte y Sur, Patricia Soto Márquez y Luis Rafael López Ocaña, respectivamente.

