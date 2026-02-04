Disparan contra alcaldesa; resulta ilesa; su chofer, no

Emergencias médicas y de seguridad, ayer al acudir a la zona para trasladar a las víctimas al nosocomio.

La camioneta en la que viajaba Alicia Guerrero Hernández, alcaldesa de Ayotoxco, Puebla, fue atacada en una autopista en Tlaxcala, incidente en el que el chofer resultó lesionado.

Los hechos ocurrieron en la autopista Amozoc-Perote, alrededor de las 3:58 horas de este martes, a unos dos kilómetros de la caseta de cobro de Cuapiaxtla, en territorio del estado de Tlaxcala. La edil morenista se dirigía a la Ciudad de México (CDMX) para cumplir con una agenda de trabajo en el Senado de la República, donde participaría en una exposición de artesanías. Guerrero Hernández viajaba acompañada por su asistente personal y dos funcionarios municipales, según los primeros reportes.

Información preliminar refiere que hombres armados interceptaron la camioneta e intentaron obligar a los ocupantes a descender. Ante la resistencia del conductor, identificado como Marcelo “N”, quien maniobró para escapar del sitio, los agresores abrieron fuego.

El Tip: Tras resultar herido, el conductor fue atendido por paramédicos y trasladado al Hospital General de Huamantla, donde su estado de salud fue reportado como reservado.

Medios locales indican que la unidad recibió al menos 10 impactos de bala. El chofer fue alcanzado por dos proyectiles, mientras que la munícipe y su comitiva resultaron ilesos, aunque algunos presentaron crisis nerviosa.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, Francisco Sánchez González, informó que, tras recibir el reporte del ataque, se desplegaron unidades del sector más cercano en coordinación con la Guardia Nacional (GN).

El funcionario estatal sugirió que el evento pudo ser obra de una banda de asaltantes que opera en la zona, al mencionar que horas antes se registró un robo en el mismo tramo. Confirmó que el conductor del vehículo sufrió dos impactos de arma de fuego, pero está fuera de peligro. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tlaxcala investiga el caso.

La dirigencia de Morena en Puebla exigió a las autoridades tlaxcaltecas una investigación expedita y el castigo a los responsables del ataque armado.