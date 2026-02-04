Presidenta llama a la serenidad

En medio de las tensiones políticas en el Congreso de Campeche y el partido gobernante, la Presidenta Claudia Sheinbaum llamó “a todos” en el estado a la serenidad.

“A todos en Campeche, serenidad y paciencia; paz y amor a todos”, expresó en conferencia, sin tomar partido hacia las figuras políticas que se han dividido después de que Morena perdió el control del Congreso local esta semana.

Cuestionada al respecto, evitó referirse a la gestión de la gobernadora Layda Sansores, o las posturas que han sido emitidas por legisladores locales de Morena.

Sobre el tema, el coordinador guinda en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, exhortó a Sansores a respetar la división de poderes y evitar confrontaciones con diputados locales.

“Exhorto a que se respete a los poderes y que el Legislativo pueda seguir reuniéndose y realizar sus actividades sin presión alguna”, señaló en un exhorto que, dijo, se formalizará ante la mesa directiva de San Lázaro en los próximos días.

Consideró que ese tipo de confrontaciones dañan la unidad y la imagen del partido no sólo a nivel local, sino nacional: “Este tipo de eventos o manifestaciones políticas afectan la unidad y la cohesión del movimiento político al que pertenecemos, y también afectan la imagen nacional”, dijo, y llamó a “privilegiar la política y abandonar la confrontación”.

Por separado, Karla Toledo, senadora del PRI por Campeche, opinó que la crisis de ingobernabilidad en esa entidad es resultado del autoritarismo y la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos por parte de la gobernadora.

“El grupo mayoritario de Morena también tiene una aspiración política y dirán: ‘Bueno, vamos a echarnos encima una deuda’, cuando realmente no sabemos en qué se va a ocupar esto y pues también eso se traduce en pérdida de votos”, dijo.

Por su parte, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, expresó en redes sociales: “Mi solidaridad con Antonio Jiménez y los legisladores de Morena que han alzado la voz contra la corrupción, el endeudamiento y el autoritarismo que vive Campeche”.

La declaración introduce un matiz político al caso, al colocar el tema en el terreno del debate entre fuerzas locales, mientras Morena insiste en que se trata de rumores sin fundamento.

Ayer, a las puertas del Palacio Legislativo, Carlos Ucan Yam, diputado local de Campeche, acompañado de legisladores morenistas, reiteró que han sido falsas las acusaciones emitidas por parte de su compañero de bancada, Antonio Jiménez, en relación con los supuestos intentos para detenerlo en esa entidad.

Sostuvo que las versiones difundidas durante el domingo y lunes pasados sobre un presunto operativo para detenerlo carecen de sustento y tienen una intención política, que busca generar inestabilidad en Campeche, en un contexto de reacomodos internos en el Poder Legislativo.