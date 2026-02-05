En San Lázaro abren foro sobre el gusano barrenador

La propagación del gusano barrenador pone en evidencia fallas estructurales que afectan la seguridad, el comercio y la confianza entre regiones y países, por lo que se requiere una respuesta inmediata, coordinada e integral, afirmó la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.
Al inaugurar el Foro Binacional sobre el Gusano Barrenador: Origen, impacto y soluciones; la legisladora subrayó que el Poder Legislativo debe asumir un papel activo en la construcción de soluciones, a través del diálogo y la cooperación institucional. Agregó que desde el Congreso corresponde escuchar a los sectores involucrados, generar condiciones de entendimiento y acompañar los esfuerzos que fortalezcan la coordinación nacional e internacional.
- El Dato: productores Unidos Mexicanos y The Beef Initiative organizaron el foro donde participaron productores ganaderos, organizaciones del sector y especialistas en sanidad.
Destacó que el foro es relevante porque coloca en el centro tres ejes fundamentales: diagnóstico, impacto y soluciones.
Rechazan reivindicación de la invasión a México
La líder panista explicó que durante los trabajos se analizará el origen y la evolución de la plaga, así como sus consecuencias económicas y sanitarias, particularmente para el sector ganadero y las economías regionales. Asimismo, buscará delinear respuestas inmediatas y de mediano plazo que permitan proteger la producción pecuaria, salvaguardar la salud animal y preservar el interés público frente a un problema que trasciende fronteras.
La diputada presidenta enfatizó que la cooperación binacional es clave para contener la propagación del gusano barrenador y reducir los riesgos que representa para el comercio agropecuario y la seguridad sanitaria: “La reaparición del gusano barrenador representa una amenaza de alto impacto que va más allá de lo sanitario y afecta directamente a la ganadería, la economía regional y la estabilidad social de amplias zonas del país”.
Durante su intervención, López Rabadán expuso que cada brote no contenido reduce la productividad, genera incertidumbre en los mercados y afecta cadenas completas de valor.