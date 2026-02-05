En San Lázaro abren foro sobre el gusano barrenador

Kenia López, ayer al inaugurar vía remota el Foro Binacional sobre el Gusano Barrenador en la Cámara baja.

La propagación del gusano barrenador pone en evidencia fallas estructurales que afectan la seguridad, el comercio y la confianza entre regiones y países, por lo que se requiere una respuesta inmediata, coordinada e integral, afirmó la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

Al inaugurar el Foro Binacional sobre el Gusano Barrenador: Origen, impacto y soluciones; la legisladora subrayó que el Poder Legislativo debe asumir un papel activo en la construcción de soluciones, a través del diálogo y la cooperación institucional. Agregó que desde el Congreso corresponde escuchar a los sectores involucrados, generar condiciones de entendimiento y acompañar los esfuerzos que fortalezcan la coordinación nacional e internacional.

El Dato: productores Unidos Mexicanos y The Beef Initiative organizaron el foro donde participaron productores ganaderos, organizaciones del sector y especialistas en sanidad.

Destacó que el foro es relevante porque coloca en el centro tres ejes fundamentales: diagnóstico, impacto y soluciones.

La líder panista explicó que durante los trabajos se analizará el origen y la evolución de la plaga, así como sus consecuencias económicas y sanitarias, particularmente para el sector ganadero y las economías regionales. Asimismo, buscará delinear respuestas inmediatas y de mediano plazo que permitan proteger la producción pecuaria, salvaguardar la salud animal y preservar el interés público frente a un problema que trasciende fronteras.

La diputada presidenta enfatizó que la cooperación binacional es clave para contener la propagación del gusano barrenador y reducir los riesgos que representa para el comercio agropecuario y la seguridad sanitaria: “La reaparición del gusano barrenador representa una amenaza de alto impacto que va más allá de lo sanitario y afecta directamente a la ganadería, la economía regional y la estabilidad social de amplias zonas del país”.

Durante su intervención, López Rabadán expuso que cada brote no contenido reduce la productividad, genera incertidumbre en los mercados y afecta cadenas completas de valor.