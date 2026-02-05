Legisladora de Morena defiende salón de belleza en el Senado y acusa enfoque misógino

La senadora de Morena, Beatriz Mojica, afirmó que las críticas generadas por la existencia de un salón de belleza dentro de las instalaciones del Senado de la República tienen un trasfondo misógino, al considerar que se cuestiona un servicio asociado principalmente a mujeres, mientras que otros servicios utilizados por hombres no reciben el mismo señalamiento.

En declaraciones públicas, la legisladora sostuvo que el debate se ha centrado de manera desproporcionada en un espacio de estética, lo que —dijo— refleja un enfoque que minimiza o estigmatiza las necesidades de las mujeres en el ámbito legislativo. Como ejemplo, señaló que dentro del Senado existen otros servicios, como el de boleadores de calzado, que no han sido objeto de críticas similares.

Mojica subrayó que el uso del salón de belleza no implica erogación de recursos públicos, ya que los servicios son pagados directamente por quienes los utilizan, y aclaró que no se trata de un privilegio financiado por el presupuesto del Senado. En ese sentido, afirmó que el debate debe centrarse en información verificable y no en juicios basados en estereotipos de género.

Por su parte, la Mesa Directiva del Senado también ha señalado que el espacio no forma parte de un esquema de gasto público destinado a servicios personales, y que su funcionamiento se da bajo lineamientos administrativos internos.

De acuerdo con lo expresado oficialmente, el salón existe como una opción para legisladoras y legisladores que, debido a la carga de trabajo y a sesiones prolongadas, requieren este tipo de servicios dentro del recinto.

Desde el Senado se ha reiterado que no hay contratación con cargo al erario para la prestación de dichos servicios y que su uso es voluntario. Asimismo, se ha indicado que el recinto legislativo históricamente ha contado con distintos servicios complementarios para facilitar las actividades parlamentarias.

En este contexto, Beatriz Mujica insistió en que cuestionar un servicio por estar vinculado a la imagen femenina, sin aplicar el mismo criterio a otros, perpetúa una visión desigual.

