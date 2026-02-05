‘No está sola’, dice Mauricio Kuri a Sheinbaum ante ‘acoso a la soberanía’

En el marco del 109 Aniversario de la Constitución de 1917 y en el contexto de las embestidas arancelarias y de otro tipo que ha encabezado el gobierno de Estados Unidos hacia México, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, expresó su respaldo total a la Presidenta Claudia Sheinbaum, frente a quien, a la vez, lanzó un llamado a que la próxima reforma electoral sea producto del consenso, pero sobre todo garantice el voto libre, no sea sesgada y procure la vida democrática del país.

Tras un recuento histórico, del que destacó que las y los mexicanos siempre han salido en la defensa de la independencia nacional que hoy está consagrada en la Carta Magna, Mauricio Kuri señaló que hoy se enfrenta un acoso a la soberanía, a las libertades y el honor, ante lo cual exclamó un rechazo a permitir la injerencia extranjera.

“Hoy enfrentamos, como nunca antes desde 1914 o 1916, el acoso a nuestra soberanía, nuestras libertades, pero también a nuestro honor. En ambas ocasiones las y los mexicanos supimos defender nuestra soberanía, ejerciendo nuestro derecho a la autodeterminación y preservamos nuestra independencia nacional. En este recinto y esta fecha nos recuerda que esa es nuestra herencia y esa es nuestra obligación. Que quede bien claro: México no acepta dictados de extranjeros, no admite instrucciones de nadie, no pacta su integridad y jamás, jamás, jamás nuestra dignidad”, dijo Mauricio Kuri.

En ese marco, Mauricio Kuri expresó respaldo a la Jefa del Poder Ejecutivo Federal en las decisiones que vea necesarias tomar en defensa de la soberanía de México.

“Ante los Poderes de la Unión y la representación política de la República, con la totalidad de los poderes constituidos, le refrendamos doctora presidenta: No está sola. Cuente con nosotros. Lleve firme el timón, que juntos vamos a superar la tempestad”, dijo Mauricio Kuri.

En vísperas de la presentación de la próxima reforma electoral por parte de la mandataria federal, Mauricio Kuri también comentó que los tiempos que se enfrentan también exigen que se fortalezca la democracia y la justicia.

Por ello, Mauricio Kuri comentó que las intenciones de reformar las leyes electorales no deben alejarse del principio que dio origen a la Revolución: que el sufragio sea efectivo.

En ese marco, Mauricio Kuri llamó a que entre todos los sectores se trabaje por un proyecto que emane del consenso y que se trabaje para que la organización de las elecciones quede en manos de personas independientes, libres, neutrales y confiables.

“Hago un llamado a la nación, a los poderes públicos, a los partidos políticos, a la sociedad civil, acordemos la mejor reforma electoral. Construyamos el consenso, que del diálogo surja un sistema equitativo sin sesgos, sin destinatarios. Que de ahí emerja un México más libre, más democrático. Ese es nuestro destino y esa es nuestra obligación”, expresó Mauricio Kuri,

En el marco de la siguiente parte de la elección judicial, que posiblemente sí se llevará a cabo el próximo año, Mauricio Kuri expresó el llamado a que se elija a las y los mejores juzgadores.

“Que sean elegidas las y los mejores juzgadores para fomentar el surgimiento de las y los mejores ciudadanos. Deseamos ofrecer a las personas un nuevo motivo para creer en la paz, en la ley, en la justicia, en el acuerdo. Los momentos difíciles no admiten soluciones sencillas. Querétaro está para demostrarlo. Juntos vamos a lograrlo y no hay mejor fecha que hoy para constatarlo”, dijo Mauricio Kuri.

