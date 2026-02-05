Sheinbaum encabeza 109 Aniversario de la Promulgación de la Constitución

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza este jueves desde Querétaro el 109 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política Mexicana.

El evento, realizado en el Teatro de la República, la Presidenta Claudia Sheinbaum saludó al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, y a las presidentas de las mesas directivas del Senado, Laura Itzel Castillo, y de la Cámara de Diputados, Kenia López.

Al ser el primer orador del evento oficial, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, expresó su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Y señaló que “no está sola, cuente con nosotros, lleve firme el timón que juntos vamos a superar la tempestad”, esto tras considerar que “hoy enfrentamos como nunca antes el acoso nuestra soberanía y nuestras libertades”.

Durante la ceremonia del 109 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, Mauricio Kuri afirmó que “México no acepta dictados extranjeros, no admite instrucciones de nadie, no pacta su integridad y jamás nuestra dignidad, defender a nuestra patria implica no anteponer ningún interés a su independencia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR